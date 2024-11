Ana Rosa Quintana en evidència: La mentida per la qual hauria de demanar disculpes

La Depressió Aïllada a Nivells Alts (DANA) que va començar dimarts ha sacsejat la zona d'Horta Sud, a prop de la ciutat de València, amb conseqüències devastadores. Aquest fenomen meteorològic ha deixat, fins ara, un saldo tràgic de 217 morts, convertint-se en una de les catàstrofes naturals més greus que ha afectat el País Valencià en els darrers seixanta anys. La intensitat de les pluges i el desbordament de rius han inundat diversos municipis, deixant centenars de persones atrapades a casa seva i provocant importants danys materials. La situació ha estat crítica, amb carreteres tallades i serveis d'emergència desbordats, mentre les autoritats intenten gestionar la resposta davant d'aquesta crisi.

Durant els darrers dies, les xarxes socials s'han inundat de vídeos i fotos de les impressionants riuades, mostrant la magnitud de la DANA a la regió. Imatges de carrers convertits en autèntics rius, vehicles arrossegats per l'aigua i zones completament submergides han estat compartides per usuaris de tot Espanya, generant una gran preocupació i solidaritat envers els afectats. Tot i això, enmig d'aquesta emergència, la cobertura mediàtica ha estat clau per mantenir informada la població, encara que no sense certes relliscades que han provocat controvèrsia.

Mentides a la televisió

Un dels episodis més comentats ha estat el del programa d'Ana Rosa Quintana, emès a telecinco. Al seu espai, es van presentar imatges suposadament relacionades amb la DANA de València, però que en realitat no pertanyien a aquest esdeveniment. Aquestes escenes, que mostraven inundacions de gran magnitud, corresponien a un altre episodi de pluges que va tenir lloc fa temps a Saragossa. L'emissió d'aquestes imatges errònies ha generat confusió entre els espectadors, especialment en un moment tan delicat en què la precisió informativa és fonamental.

El que ha resultat encara més sorprenent és que Informativos telecinco, el telenotícies de la mateixa cadena, va haver de desmentir públicament un dels programes de casa seva, aclarint que les imatges emeses per l'equip d'Ana Rosa no corresponien a la situació actual a València. En el comunicat, Informativos telecinco ha assegurat que es tractava d'una mentida i que la informació havia de ser contrastada adequadament abans de ser transmesa, una rectificació que posa en evidència els errors en la producció del programa.

| Canva

Demanar perdó

Fins ara, ni Ana Rosa Quintana ni el seu equip no han emès un comunicat formal disculpant-se per l'emissió de les imatges falses. Tot i això, aquest 'error' deixa clara la importància de la verificació de fonts i la necessitat d'un periodisme responsable, especialment en situacions d'emergència com la que viu actualment València. L'audiència i els habitants del País Valencià, per un tema de respecte, esperen que es rectifiquin aquests errors i es demanin disculpes.