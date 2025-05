El jugador del Barça amb una estelada durant la Rua

En una jornada marcada per l'eufòria i l'orgull culé, la celebració del triplet domèstic del FC Barcelona va deixar una imatge que no va passar desapercebuda: un jugador del primer equip masculí de futbol onejant una estelada durant la desfilada de campions pels carrers de Barcelona. La imatge s'ha fet viral.

Un gest que va captar totes les mirades

La rua del Barça, que va recórrer des del Spotify Camp Nou fins a l'Arc de Triomf, va ser una festa multitudinària en què els jugadors van compartir amb l'afició l'alegria pels títols conquerits aquesta temporada: LaLiga, la Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya.

Enmig de la celebració, en passar per la Plaça Catalunya, un aficionat va llançar una estelada a l'autobús descapotable que transportava els jugadors. Iñigo Martínez la va recollir i, sense dubtar-ho, la va onejar davant la multitud, provocant una ovació dels presents.

Aquest gest, encara que breu, va ser captat per nombroses càmeres i compartit àmpliament a les xarxes socials, generant tant elogis com crítiques. Alguns ho van interpretar com una mostra de suport al sentiment independentista català, mentre que altres ho van veure simplement com un acte de proximitat amb l'afició en un moment de celebració.

Reaccions a les xarxes socials

L'acció d'Iñigo Martínez no va trigar a generar reaccions. Des de sectors més conservadors es va qüestionar la idoneïtat del gest, recordant que el jugador ha estat internacional amb la selecció espanyola en 21 ocasions. No obstant això, altres van destacar la seva trajectòria en equips bascos com la Real Sociedad i l'Athletic Club.

El club, per la seva banda, no va emetre un comunicat oficial al respecte, però es va observar que un membre del staff va retirar la bandera poc després que Iñigo la onegés, cosa que alguns van interpretar com un intent d'evitar polèmiques.

Cal destacar que Iñigo Martínez ha estat una figura clau en la defensa del Barça aquesta temporada, especialment després de la lesió de Ronald Araújo. El seu lideratge i experiència han estat fonamentals en la consecució dels títols, i la seva renovació fins al 2026 reflecteix la confiança del club en la seva aportació a l'equip.

Altres celebracions

La rua del Barça va ser una mostra del renaixement de l'equip sota la direcció de Hansi Flick. Jugadors com Raphinha, Gavi i Ter Stegen van compartir la seva emoció amb l'afició, mentre que Szczesny va protagonitzar moments molt propers que es van fer virals. La ciutat es va tenyir de blaugrana, i la connexió entre l'equip i els seguidors va ser palpable en cada tram del recorregut.

En aquest context, el gest d'Iñigo Martínez se suma a una celebració plena de simbolisme i emocions. Més enllà de les interpretacions polítiques, la seva acció reflecteix la passió i el compromís d'un jugador que ha sabut guanyar-se el respecte de l'afició en la seva primera temporada amb el club.

Mentre el Barça mira al futur amb la vista posada en la Champions League, la imatge d'Iñigo onejant l'estelada quedarà com un dels moments més comentats d'una celebració que, sens dubte, passarà a la història del club.