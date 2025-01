Catalunya en el pozo: Otra semana con 'la Isla de las Tentaciones' liderando audiencia

Ya tenemos la información de las audiencias de ayer miércoles 29 de enero. Podríamos decir que saltó la sorpresa, pero no. La Catalunya de los ocho millones, esta Catalunya amplia y diversa eligió Telecinco. No decidió marcar el 3 de su canal (eso teniendo en cuenta que tienen configurado TV3 y no Antena 3). Tampoco eligieron Televisión Española. Decidieron ver 'La Isla de las Tentaciones'.

Así se deduce de la información publicada por el experto en televisión y audiencias, Rocco Steinhäuser. El comunicador ha publicado la tabla de audiencias y queda claro que los catalanes decidieron sintonizar Telecinco entre las 23.15 y las 23.45 y entre 00:45 y las 02:00.

| Telecinco

Los partidos del FC Barcelona contra el Atalanta (2-2) y del Girona FC contra el Arsenal FC (1-2) ya habían terminado, de modo que los espectadores tenían vía libre para disfrutar del programa 'cultural' 'La Isla de las Tentaciones'. Los números son espectaculares y en algunos momentos llegan al 16,5% de share con 225.000 espectadores. El porcentaje más bajo es del 9,9% con 57.000 espectadores.

La Isla de las Tentaciones, la telebasura no para de crecer

La octava temporada de "La Isla de las Tentaciones" se estrenó el 6 de enero de 2025 a las 22:00 horas en Telecinco. El programa se emite de lunes a viernes en el primer canal de Mediaset y, de momento, está consiguiendo unos números de audiencia espectaculares.

El formato de La Isla de las Tentaciones está diseñado como una prueba de fidelidad y resistencia emocional para parejas que desean evaluar la fortaleza de su relación. Cinco parejas llegan a una paradisíaca villa en Samaná, República Dominicana, donde deberán separarse: los hombres vivirán en una villa con un grupo de solteras, mientras que las mujeres convivirán con solteros. Estos terceros en discordia tienen como objetivo poner a prueba la confianza, el amor y los límites de cada pareja.

El objetivo principal del programa es permitir que las parejas analicen su relación desde una nueva perspectiva, pues se enfrentan a situaciones que ponen a prueba su confianza y lealtad. A lo largo de la convivencia, los participantes exploran sus emociones, descubren inseguridades y, en muchos casos, revelan deseos ocultos.