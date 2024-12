Mayka Navarro, Roger Escapa i una felicitació de Nadal: 'L'equip...'

per Pol Nadal

Entre setmana, els amants de la ràdio a Catalunya tenen dos programes estrella. El 'Món a Rac1' presentat per Jordi Basté és el programa de màxima audiència i amb molta distància. En segon lloc, 'El Matí de Catalunya Ràdio, presentat per Ricard Ustrell, que segueix molt lluny del Grup Godó tot i que ha retallat distància.

Més lluny els catalans escolten la Cadena Ser, la Cope i també ràdios musicals com Flaixbac, Flaix FM o Rac105. No obstant això, la ràdio privada porta setze anys consecutius líder i la ràdio pública no perd la segona posició.

| XCatalunya, FC Barcelona

Pel que fa als caps de setmana, els números no canvien. Rac1 presenta el seu 'Via Lliure' amb Xavi Bundó. La ràdio de la Corpo presenta a Roger Escapa, amb el 'Suplement'. A Escapa també el podem veure a TV3, amb el seu programa l'Eclipsi, que s'emet els dijous després del Polònia. És un espai d'entrevistes pel qual han passat personatges com Andreu Buenafuente, Laura Escanes, Joan Dausà o la mateixa Diana Gómez, que és la seva dona.

Ja és Nadal a Catalunya Ràdio

Tornant a Nadal i a Catalunya Ràdio, el programa 'El Suplement' i la periodista de La Vanguardia, Mayka Navarro, han felicitat aquestes festes als seus espectadors. Han publicat una imatge en què apareixen Escapa i Navarro vestits amb un look molt nadalenc. El post ha estat publicat al perfil oficial de la ràdio pública i ha estat compartit per la periodista.

El Suplement de Catalunya Ràdio

El Suplement" és un dels programes més emblemàtics de Catalunya Ràdio. S'emet tots els caps de setmana, tant els dissabtes com els diumenges, des de primera hora del matí i fins al migdia. Actualment està presentat pel periodista Roger Escapa. Va començar l'any 2018, aportant una nova visió i consolidant-lo com un espai líder en audiència durant els caps de setmana a Catalunya.

El Suplement combina actualitat, entreteniment i cultura, oferint una àmplia varietat de continguts per a un públic divers. Cada emissió es divideix en diferents seccions i entrevistes que aborden temes d'interès social, polític, econòmic i cultural, adaptant-se al ritme pausat dels caps de setmana.

Roger Escapa és el periodista que lidera el programa des de fa diversos anys. Graduat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, Escapa té una àmplia experiència en el mitjà radiofònic. Abans de dirigir "El Suplement", va treballar com a redactor en diferents programes de Catalunya Ràdio i va ser col·laborador en mitjans escrits i televisius.