Dona de cabells llargs i foscos somriu mentre sosté un nadó embolicat amb una manta blanca, amb un gràfic d’exclamació groc i vermell sobre el costat esquerre de la imatge.
Gent

Isa Pantoja fa un pas més i parla sobre la salut del seu fill, Cairo: «Els metges…»

Isa Pantoja ha pres una decisió important pel bé de la salut del seu fill, Cairo, i ho ha explicat a les seves xarxes

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

La maternitat ha canviat la vida d'Isa Pantoja i ho ha fet de manera profunda i inesperada. L'arribada del seu segon fill, Cairo, fruit de la seva relació amb Asraf Beno, ha suposat una transformació total per a la filla d'Isabel Pantoja. Isa Pantoja ha pres una decisió important i ha fet el pas de conservar cèl·lules mare pel bé de la salut de Cairo: "Els metges s'encarreguen de tot"

Tot i no ser mare primerenca, Isa ha sentit emocions noves i ha tingut pensaments que mai no havien sorgit amb el seu primer fill, Alberto. L'experiència i els anys han jugat a favor seu. Han estat clau perquè prengués una decisió vital que no va tenir en compte en el seu primer embaràs

Isa Pantoja estirada en un llit d’hospital somriu mentre Asraf Beno la mira amb tendresa i tots dos es donen la mà, coberts per un llençol blanc.
Isa Pantoja ha conservat les cèl·lules mare de Cairo | Instagram, @isapantojam

Ho ha explicat ella mateixa a les seves xarxes socials. Ha publicat un vídeo a Instagram per compartir-ho amb els seus seguidors. En aquest, ha revelat que ha conservat les cèl·lules mare del cordó umbilical de Cairo

Isa Pantoja parla sobre el que ha fet pel futur de Cairo

Isa Pantoja ha explicat com va descobrir la importància d'aquest procés i també per què va decidir fer-ho. "Això és el més valuós que he descobert en aquesta nova maternitat. Com a mare, hi ha decisions que prens des de l'amor i n'hi ha d'altres que prens per por que pugui passar alguna cosa", ha confessat

Un home i un nen estan entrant a una habitació d’hospital, el nen porta una capsa blanca amb cercles blaus i el rostre difuminat, a la part superior de la imatge hi ha un text en castellà.
Isa ha explicat el procés a les seves xarxes socials | @isapantojam

Isa ha detallat amb quina empresa ha dut a terme el procés: "Quan he trucat a Sevive i m'han informat, ja he decidit fer-ho sí o sí amb ells. És super senzill, simplement truques, t'informen, t'envien el contracte i, un cop l'has signat, t'envien el kit a casa. Aquest kit el portes a l'hospital el dia del part i ja els metges s'encarreguen de tot"

Isa Pantoja explica per què ho ha fet

La senzillesa ha estat clau, ha estat un pas discret, però amb un valor mèdic i emocional enorme: "Sento que, quan ets mare, estàs sempre pensant un pas més enllà. Potser mai no ho fem servir i tant de bo sigui així. Soc de les que prefereixen prevenir que curar, tu també ho faries? I si aquest per si de cas marca la diferència el dia de demà?", ha reflexionat Isa

Una parella somriu mentre sosté el seu nadó recent nascut en un llit d’hospital, amb un cor verd cobrint el nadó.
Isa Pantoja vol el millor per al seu petit | Instagram, @isapantojam

Aquesta decisió ha arribat en un moment especial per a ella. Viu un postpart ple d'alts i baixos. Tot i això, aquest gest li ha aportat pau i tranquil·litat

La conservació de cèl·lules mare del cordó umbilical és una pràctica cada cop més habitual, té un enorme potencial terapèutic. Pot regenerar teixits danyats i transformar-se en diferents tipus de cèl·lules. Isa Pantoja ha fet el pas definitiu i ho ha fet pel futur i la salut de Cairo

