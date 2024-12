Martina Rabadán, Aloma de Com si fos ahir, és filla de dos actors de TV3 que coneixes

per Pol Nadal

Els espectadors de TV3 saben que cada tarda, després del Telenotícies Migdia, El Temps i Cuines, hi ha lloc per a la ficció i l'entreteniment. Des dels anys noranta, és habitual que abans de les quatre s'emeti una telenovel·la amb actors i actrius catalans. Nissaga de Poder, Laberint d'Ombres, el Cor de la Ciutat, La Riera, Com si fos ahir. La llista és llarga.

A Com si fos ahir, apareix una actriu els pares de la qual ja han aparegut en diferents sèries de TV3. Estem parlant d'Aloma. Els seus pares són Cristina Plazas i Óscar Rabadan. La primera va intervenir a La Riera, les últimes temporades. Va entrar per gestionar la Fonda, després que entrés capital extern i la família Guitart Riera perdés poder en el negoci. Va començar una relació amb el xef, amb Sergi (Jordi Planas) i per tant, va ser una de les rivals (a nivell afectiu) amb Maribel (Montse Morillas).

El segon, Óscar, també va participar a les primeres temporades de la sèrie. Era la parella d'Eva però finalment ho van acabar deixant i ell no va tornar a aparèixer.

Martina és Aloma a 'Com si fos ahir'. És la filla d'Àngela (Marina Gatell) i Víctor (Pep Ambrós). La seva primera aparició va ser en una festa de la consultoria on treballa el seu pare i de la qual la seva mare és clienta. Els pares s'acaben de divorciar i l'Àngela està molt ressentida amb el seu ex, ja que li va ser infidel. A la festa es va saber que la infidelitat de Víctor va ser amb un amic seu de la coral, que actualment és la seva actual parella. Àngela es va encarregar de pregonar-lo als quatre vents.

Una festa en què Aloma va conèixer Ismael (Jaume Solà), el seu nuvi actual. En els propers capítols, el paper de Martina Rabadán a la sèrie de sobretaula de TV3 anirà a més. Ismael està desaparegut i hi ha dues opcions. O bé Esteve – pare de Joel – li ha fet alguna cosa dolenta o bé és una desaparició voluntària. Recordem que va entrar a robar al bar de la seva tia i va deixar ferida Mari Carmen, que es troba en coma. Tem que s'acabi descobrint el que veritablement va passar.

Missatge de suport del seu pare

El seu pare ha publicat un missatge de suport a xarxes socials. Martina Rabadán Plazas!!!!!

La saga comença molt fort!!!! Sort afecte!!!!! És una família d'artistes i així ho ha recordat el pare al compte d'Instagram. Veurem com continua el paper d'Aloma a la sèrie del moment.