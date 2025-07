El cambio de nombre de Xavier Grasset revoluciona TV3

El conocido presentador de TV3 ha dado un paso importante no solo en su carrera profesional, sino también en su identidad personal. Xavier Grasset, conductor del magazine vespertino "La selva", ha decidido cambiar oficialmente su nombre en el Registro Civil.

El cambio, que ha pillado por sorpresa incluso a muchos en la propia televisión pública catalana, coincide con la renovación del programa para una segunda temporada. Una nueva etapa en la que el presentador ha querido alinear su imagen pública con sus raíces familiares y con la ortografía oficial de su apellido.

De Graset a Grasset: la historia detrás del cambio

El detonante fue un regalo muy especial: el árbol genealógico de su familia, elaborado por el escritor y traductor Yannick García. En ese documento aparece registrado un antepasado con el apellido "Grasset" ya en el año 1577 en Vila-seca, lo que demuestra que esa forma ortográfica es la originaria y correcta.

| ACN, TV3, XCatalunya

Durante siglos, por errores de curas, funcionarios o transcripciones erróneas, el apellido perdió una de sus eses. Este tipo de fluctuaciones eran comunes antes de que existieran normas ortográficas oficiales. Ahora, Grasset ha decidido que es momento de corregir el desliz y honrar su linaje tal y como fue concebido.

La influencia de la lengua y la cultura

El presentador no podía pasar por alto la importancia de adaptar su nombre a la ortografía del Institut d'Estudis Catalans. En palabras del propio Graset —ahora Grasset—: “También me he corregido el segundo apellido: ahora soy Foraster, antes era acabado con 'é', y he puesto la 'i' entre los apellidos.”

| TV3

Un gesto que, como él mismo reconoce, es como hacer obras en casa: “Ya que tiramos paredes, lo hacemos todo de golpe.” La decisión no solo le afecta a él, sino también a sus descendientes. Sus hijos, Bernat y Anna, que acaban de graduarse de la ESO, también llevarán a partir de ahora el apellido correctamente escrito: Grasset.

Renovación profesional y personal

Este cambio de nombre llega en un momento simbólicamente muy potente. Después de abandonar “Més 324”, el programa político de culto que presentó durante años, Grasset asumió la complicada tarea de resucitar las tardes de TV3 con un formato más fresco y dinámico.

"La selva" ha conseguido consolidarse, y ha sido renovado para una segunda temporada que comenzará el próximo 8 de septiembre. La transformación del apellido no es una simple anécdota. Representa también la consolidación de un nuevo ciclo profesional, más centrado en el entretenimiento y menos en la política.

Un caso similar: Mikimoto

Grasset no es el primer rostro conocido de TV3 que decide hacer ajustes en su identidad. Otro ejemplo es Miquel Calçada, más conocido como Mikimoto, quien en su día renunció a su apodo artístico para llamarse oficialmente Miquel Calçada i Olivella, con 'ce trencada' y conjunción copulativa incluida.

Este tipo de decisiones tienen implicaciones que van más allá del ego o del marketing. Son actos de reafirmación identitaria, de respeto por la historia familiar y también de coherencia con el compromiso lingüístico y cultural que muchos rostros de la televisión pública catalana sienten como propio.

Un nuevo Grasset en la parrilla de TV3

Cualquier mención a Xavier Grasset deberá escribirse correctamente como Xavier Grasset i Foraster. TV3 aún no ha actualizado sus bases de datos, pero la corrección no debería tardar. El cambio ya es oficial, y como tal, debe ser respetado. Porque el hombre que salvó las tardes de TV3 también ha querido salvar la memoria de sus apellidos.