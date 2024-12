El cameo que Josep María Benet i Jornet va fer a Poble Nou (TV3) i no recordaves

Els cameos en sèries són unes aparicions breus de persones famoses que no formen part regular de l'elenc, afegint-hi un toc de sorpresa i diversió a les històries. Poden ser actors, cantants, esportistes o fins i tot personatges reconeguts fora del món de l'espectacle.

Aquests cameos solen despertar emoció als espectadors en veure algú conegut en un context inesperat, generant moments icònics o humorístics.

De vegades, els cameos estan dissenyats per rendir homenatge, com quan un creador original apareix en una nova versió de la seva obra. O per connectar amb els fans, com els autors que s'insereixen en adaptacions dels llibres. També poden ser picades d'ullet culturals o estratègies de màrqueting per atraure audiència.

L'icònic cameo que es va fer a TV3

És habitual que els directors i creadors de sèries o pel·lícules facin petits cameos. Ho feia Alfred Hitchcock i ho feia també un mite de la televisió catalana: Josep María Benet i Jornet. Conegut també com a Papitu, va ser l'artífex de les sèries de sobretaula de TV3, va idear Poble Nou, un autèntic fenomen de masses.

| TV3

Tot i que només va durar un any, la sensació que encara tenen els catalans és que va durar molt més. Ambientada al barri barceloní del mateix nom, la sèrie tractava temes com les relacions familiars i de parella i altres, aleshores més controvertits, com la sida o l'homosexualitat. Una aposta valenta que el públic va aplaudir.

Un dels moments més emotius de la sèrie va ser el casament entre la tieta Victòria (Lola Lizarán) i Andreu (Alfred Luchetti). Dos grans actors ja morts. Josep María Benet i Jornet va tenir un cameo interpretant un transeünt a qui van demanar que els fes una foto.

A més va tenir un petit diàleg, Benet i Jornet va repetir cameo a 'Rosa', la seqüela del Poble Nou. Una seqüela que es va emetre en un altre format – capítols d'una hora i un cop per setmana – i estava ambientada a Manresa. Allí va presentar la novel·la d'Anna (Gemma Brió).

L'impacte de Benet a la cultura catalana

Josep María Benet i Jornet, conegut com a Papitu, va ser un dels dramaturgs més destacats de Catalunya i un pioner en la important modernització del teatre català. La seva obra va incloure temes com la identitat, les relacions humanes i les transformacions socials, amb un enfocament innovador que va trencar esquemes tradicionals.

| ACN

Entre les seves peces més emblemàtiques destaquen Una vella, coneguda olor i Desig, on va combinar introspecció psicològica i crítica social. A més del seu impacte al teatre, Benet i Jornet va tenir una prolífica carrera com a guionista de televisió.

Contribuint a sèries icòniques com la ja esmentada Poblenou i Ventdelplà, que van marcar una generació a TV3. El seu llegat va influir en autors contemporanis i va posicionar el teatre català al panorama europeu. Reconegut amb nombrosos premis, com ara el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, la seva obra continua viva com a reflex de l'essència cultural catalana.