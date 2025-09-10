Buckingham Palace emmudeix davant les últimes informacions sobre la reina Camila

Buckingham Palace ha romàs en absolut silenci. Les últimes informacions sobre Camilla i el rei Carles III han sorprès l'opinió pública. L'expectació ha augmentat amb la presència del príncep Harry al Regne Unit.
El duc de Sussex ha tornat al seu país enmig de rumors i, com en cadascuna de les seves visites, la polèmica l'ha acompanyat des del primer moment. La possible trobada amb el rei Carles III ha captat tota l'atenció perquè han passat cinc anys d'allunyament familiar. Molts han vist aquesta visita com una oportunitat per a una reconciliació.
Durant els dos primers dies, Harry ha acaparat tots els focus. Malgrat els intents del príncep Guillem per prendre protagonisme, el més jove dels fills de Diana ha estat el centre de la notícia. Alguns mitjans han afirmat que aquesta trobada esperada entre pare i fill podria estar més a prop que mai.
Surt a la llum que Camilla està tornant a Buckingham Palace
Els dubtes han augmentat pel que fa al parador del monarca i de la reina i, des de principis de setmana, diversos mitjans britànics han apuntat al seu imminent retorn. El rei Carles III i la reina Camilla es trobaven a Escòcia, en el seu tradicional retir d'estiu. Tanmateix, s'ha informat que tots dos han decidit tornar a Londres aquesta mateixa setmana.
El calendari ha jugat un paper clau perquè la setmana vinent Carles III té compromisos oficials importants. Entre ells, el funeral de la duquessa de Kent i una visita d'Estat de l'expresident nord-americà Donald Trump. A això s'hi afegeix una suposada cita mèdica relacionada amb el seu tractament contra el càncer.
El diari Daily Mail ja ho havia avançat. El rei tornaria "a mitja setmana". I ara, altres tabloides com The Sun i Mirror han confirmat que Carles III i Camilla han emprès el seu retorn aquest mateix dimecres.
Buckingham Palace, en silenci després de sortir a la llum l'última hora de Camilla
Aquesta informació ha coincidit amb la presència de Harry a la capital britànica i el possible encreuament entre pare i fill sembla inevitable. Tanmateix, Buckingham Palace no ha emès cap comunicat, ni ha confirmat ni ha desmentit la informació. El silenci s'ha imposat.
La reina Camilla també hauria començat el seu viatge de retorn però la Casa Reial britànica no ha volgut pronunciar-se. Una actitud que ha alimentat encara més les especulacions. I que ha deixat el Regne Unit, i el món, esperant respostes.