L'ofensa de Meghan Markle a un Ajuntament mallorquí

Meghan Markle torna a estar al centre de la polèmica, però aquesta vegada no per la reialesa britànica, sinó per un inesperat conflicte amb l'Ajuntament de Porreres, a Mallorca. Segons ha informat el canal 3Cat, la duquessa de Sussex hauria utilitzat un escut d'armes molt similar al d'aquest municipi balear com a logotip comercial, cosa que ha portat el consistori a presentar una denúncia formal.

L'assumpte ha generat enrenou tant a Espanya com en cercles internacionals, ja que no és comú que una figura de la talla de Meghan Markle es vegi embolicada en un litigi amb una administració local europea.

La denúncia i la reacció de l'Ajuntament

Des de l'Ajuntament de Porreres no han trigat a reaccionar davant el que consideren un "presumpte plagi". L'alcaldessa del municipi ha confirmat que el Servei Jurídic del consistori ja està avaluant les accions legals a prendre contra Meghan Markle​.

El problema apareix perquè l'escut de Porreres, un distintiu històric de la localitat, hauria estat replicat o utilitzat amb modificacions mínimes en un emblema comercial associat a la duquessa. Si es confirma el plagi, s'obriria un complex procés legal en què es discutiria l'ús indegut d'un símbol oficial.

Com va arribar Meghan Markle a aquest disseny?

El gran interrogant que sorgeix és com va arribar Meghan Markle a utilitzar un escut que guarda semblança amb el de Porreres. Encara no hi ha declaracions oficials per part de la duquessa ni del seu equip legal, però alguns especulen que podria tractar-se d'una coincidència o d'un disseny inspirat en heràldica europea sense coneixement previ del símbol mallorquí.

No és la primera vegada que la duquessa es veu embolicada en polèmiques relacionades amb la seva imatge i els seus projectes comercials. Des de la seva sortida de la família reial britànica, Markle ha llançat diverses iniciatives empresarials, incloent línies de productes i contingut audiovisual, algunes de les quals han estat qüestionades per la seva originalitat i viabilitat.

Quines conseqüències podria tenir el cas?

Si la denúncia de l'Ajuntament de Porreres prospera, Meghan Markle podria enfrontar-se a un procés judicial que l'obligaria a modificar el seu logotip i, possiblement, a indemnitzar el municipi per l'ús indegut del seu escut.

El cas també podria generar un precedent pel que fa a la protecció de símbols municipals en l'àmbit comercial, especialment quan es tracta de figures públiques amb gran abast global.

Per ara, l'Ajuntament de Porreres es manté ferm en la seva postura i espera una resposta legal per part de la duquessa. Queda per veure si aquest conflicte es resoldrà mitjançant una negociació amistosa o si acabarà als tribunals.