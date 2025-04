Bogeria de Letícia Ortiz, trucada molt sinistra que afecta Leonor de Borbó

per Mireia Puig

La travessia de la princesa Leonor a bord del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano, concebuda com una etapa clau en la seva formació militar, ha derivat en un inesperat focus de tensió dins de la Casa Reial. La reina Letícia, coneguda pel seu caràcter meticulós i el seu ferri control sobre la vida de les seves filles, ha protagonitzat una sèrie d'accions que han generat controvèrsia tant en l'àmbit militar com en l'entorn familiar.

La inquietud d'una mare: trucades i exigències

Des de l'inici de la travessia, Letícia ha mantingut un contacte constant amb Leonor, arribant a realitzar múltiples trucades diàries quan el vaixell es troba en port. Aquesta freqüència ha estat percebuda per alguns com una mostra de sobreprotecció, generant una sensació d'angoixa en la princesa, qui busca integrar-se plenament en la vida a bord juntament amb els seus companys.

La situació es va intensificar després de la publicació d'imatges de Leonor en banyador durant una escala a l'Uruguai, la qual cosa va portar la reina a sol·licitar al comandant de l'Elcano un informe detallat sobre els companys més propers a la seva filla. Aquesta petició, considerada per alguns com una ingerència en la disciplina i l'esperit d'igualtat del vaixell, ha generat incomoditat en la cúpula militar.

Discussions amb Felip VI

L'insistència de Letícia en controlar l'entorn de la Borboneta ha provocat tensions dins de la Casa Reial. Segons fonts properes, la reina ha arribat a discutir amb el rei Felip VI sobre la possibilitat que la seva filla torni anticipadament del viatge, una proposta que el monarca ha rebutjat, emfatitzant la importància que Leonor completi la seva formació com a futura cap suprema de les Forces Armades.

A més, s'ha informat que la reina ha sol·licitat millores en la connectivitat del vaixell per facilitar les comunicacions amb la seva filla, així com un monitoratge més estricte de la ubicació dels tripulants, mesures que han estat vistes com un intent d'exercir un control directe sobre la vida de Leonor en alta mar.

Un precedent de control

No és la primera vegada que Letícia mostra un comportament sobreprotector cap a les seves filles. En el passat, ja s'havien reportat situacions similars durant l'estada de Leonor de Borbó a Gal·les i a l'Acadèmia Militar de Saragossa, on la reina supervisava de prop les amistats i activitats de la seva filla.

Aquest patró de comportament ha generat crítiques sobre la falta d'autonomia que se li permet a la princesa en el seu procés de formació i maduresa.

La situació actual planteja interrogants sobre l'equilibri entre la protecció maternal i la necessitat que la princesa Leonor desenvolupi la seva independència i lideratge. Mentre la reina Letícia busca salvaguardar la imatge i el benestar de la seva filla, aquestes accions podrien estar obstaculitzant el creixement personal i professional de la futura reina d'Espanya.