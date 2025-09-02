El barri ideal per invertir segons Gonzalo Bernardos

L'estiu tanca amb un euríbor del 2,114% i el seu primer repunt anual, tot i que les quotes segueixen caient respecte a 2024. Al mateix temps, els lloguers marquen màxims històrics i creixen un 10,9% interanual al juliol, elevant la rendibilitat bruta. Aquest alleujament financer coincideix amb més activitat compradora i una demanda que busca perifèries amb millor equilibri entre preu, espai i serveis. La reactivació es reflecteix en 68.128 compravendes al juny, un 5,9% més interanual, segons dades del Consell General del Notariat.
Hipoteques més assequibles i compravendes a l'alça
Les hipoteques constituïdes van créixer un 31,7% aquell mes, senyal de crèdit més disponible i d'ofertes més agressives entre entitats. Fins i tot s'observen diferencials per sota del mig punt en variables, un termòmetre clàssic de competència bancària intensa. L'estabilització de l'índex redueix incertesa i permet planificar compres graduant tipus fixos, mixtos o variables segons horitzó inversor. Per a Gonzalo Bernardos, la millor aposta no és als centres consolidats, sinó a barris a mig construir amb bona projecció urbana.
El preu d'entrada és menor, el lloguer flueix amb rapidesa i l'arribada d'equipaments dispara la revalorització posterior. Compara aquests barris amb joves promeses esportives, encara imperfectes, però amb marge per multiplicar el seu valor amb cada millora pública. El centre ja és un actiu madur on la rendibilitat està comprimida i els increments futurs solen ser més continguts. En aquesta lògica, Bernardos ha assenyalat Arcosur, a Saragossa, com a paradigma de barri jove ben comunicat i amb oferta residencial competitiva.
Obra nova i perifèries dinàmiques, l'exemple d'Arcosur
Habitatges amplis amb terrasses, garatge i zones comunes, a preus inferiors al centre. El cas il·lustra com les perifèries planificades poden batre els centres, quan despleguen serveis i guanyen massa crítica en pocs anys. Convé buscar sòls amb plans urbanístics aprovats, llicències en marxa i calendaris creïbles de transport, escoles i zones verdes ja pressupostats. La proximitat a pols d'ocupació i la connexió per metro o autovia anticipen demanda sostinguda i redueixen riscos de vacança persistent.
També convé estudiar el cens, l'evolució de rendes i el pipeline promotor, evitant dependències excessives d'una única actuació. Si el calendari públic patina, la inversió s'eternitza, i el cost financer devora la prima de revalorització prevista. Amb un euríbor estabilitzat al voltant del dos per cent, les revisions segueixen abaratint quotes i milloren la capacitat d'endeutament mitjà. Aquest entorn permet entrar en obra nova amb desemborsaments escalonats durant la construcció, limitant el capital immobilitzat fins al lliurament de claus.
Si la demanda de lloguer roman en màxims, el flux de caixa ajuda a cobrir interessos i despeses durant els primers exercicis. Per a perfils prudents, el finançament mixt o diferencials ajustats ofereixen amortidors útils davant noves oscil·lacions trimestrals de l'índex. Aquesta combinació redueix el cost d'oportunitat del capital i mitiga la volatilitat de la inversió durant l'execució. El barri ideal per invertir, segons Bernardos, no és el que avui brilla, sinó el que demà desplegarà serveis, mobilitat i vida.