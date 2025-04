'Com si fos ahir' del 14 d'abril: La Marta, el Salva i la Isabel presionen el Joel

El capítol de Com si fos ahir del dilluns 14 d'abril arriba amb decisions crucials, emocions contingudes i un ambient ple de tensió que promet generar noves crisis i conflictes. Cal recordar que aquesta setmana que comença dilluns 14 només hi haurà quatre capítols ja que divendres és festiu.

La situació al voltant del Joel es complica seriosament. Després de les recents amenaces de l'Esteve, el seu pare, el noi viu sota una pressió emocional constant, preocupat especialment per la seguretat de la seva mare, la Isabel.

Ara la Marta, el Salva i la Isabel tenen clar que ja no poden esperar més i creu que cal que el Joel denunciï oficialment l'Esteve davant la policia per acabar definitivament amb aquest malson familiar. Tot i això, la Isabel, forta i decidida, intenta tranquil·litzar el Joel i li demana explícitament que no pateixi per ella, assegurant-li que no necessita ser protegida del seu pare.

Caos a la Barnateca

Mentrestant, a La Barnateca, la situació segueix sent crítica després de la intoxicació alimentària i les greus tensions internes viscudes últimament. Ara, la Gemma i la Cristina hauran d’afrontar una important inspecció sanitària que podria decidir el futur del negoci.

Davant d’aquest escenari complicat, el Miquel intervé aconsellant a la Gemma que accepti els diners que li ofereix el Toni per comprar nova maquinària que els permeti superar aquesta crisi. També discuteixen perquè cap de les dues vol fer de cambrera.

S'acosta el comiat de l'Ismael

D'altra banda, la imminent sortida de l’Ismael per anar a viatjar és imminent. Jaume Solà, l’actor que l’interpreta, descansarà una temporada per preparar-se per a la Selectivitat.

Possiblement ja no torni fins a la propera temporada. Per fer un comiat digne, la Marta i el Litus decideixen organitzar-li un dinar especial com a suport en el nou camí que vol emprendre. Però la tensió en l’entorn personal del Litus esclata inesperadament en una forta discussió amb l’Àngela.

La trobada de S'Agaró versió low cost

Finalment, la planificada escapada de Setmana Santa a s’Agaró genera incomoditat i conflicte. El Jordi, que havia expressat obertament el seu desig d’evitar coincidir amb la Lídia després de les tensions viscudes amb ella en els últims mesos, manté la seva posició ferma.

Aquesta decisió podria afectar la dinàmica de les vacances, obligant la Gina a buscar una solució per gestionar aquesta situació delicada sense perjudicar la relació amb la seva cosina.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 14 d’abril de 2025?

El primer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i tres minuts de la tarda. Segons la programació oficial de TV3, durarà trenta-quatre minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.