Avís urgent de TV3, que afecta 'Com si fos ahir'

La cadena TV3 ha llançat un important anunci que alegrarà als seguidors de la sèrie diària Com si fos ahir: hi haurà una novena temporada de la producció que s'emet cada migdia. Aquesta decisió reforça l'aposta de la televisió pública catalana per un dels seus títols més exitosos dels últims anys, tant en pantalla com a la plataforma 3Cat.

Una fita en la ficció de TV3

Amb la confirmació d'aquesta nova temporada, Com si fos ahir igualarà les nou temporades d'El cor de la ciutat, la ficció més longeva de TV3 fins al moment. A més, superarà la seva antecessora La Riera, que es va acomiadar després de la vuitena temporada a causa d'una notable baixada d'audiència.

| TV3

No obstant això, la realitat per a Com si fos ahir és diferent: la seva audiència no ha deixat d'acompanyar la sèrie. A 3Cat, els capítols diaris solen encapçalar el rànquing del més vist, i al gener es van posicionar com el tercer contingut més reproduït de la plataforma, només per sota de Crims i el reportatge Infiltrats, amb una mitjana de 68.000 usuaris per episodi. En la seva emissió convencional a través de TV3 també gaudeix d'una audiència fidel, que va permetre a la vuitena temporada iniciar amb rècord d'espectadors.

El valor de la continuïtat

En finalitzar la setena temporada, els actors Elena Gadel i Eduard Farelo —dos dels protagonistes— asseguraven en entrevistes que la sèrie tenia corda per estona. De fet, Farelo bromejava amb la idea de seguir fins a la jubilació, comparant Com si fos ahir amb Gent de barri i les clàssiques produccions britàniques que s'allarguen dècades. Per als intèrprets, formar part d'una sèrie diària de TV3 és comparable a “guanyar-se la loteria”, donada la continuïtat laboral que ofereix en un sector tan canviant.

Obstacles superats

No tot han estat bones notícies en la història de Com si fos ahir. Durant un temps, la sèrie va estar a la corda fluixa. En primer lloc, hi va haver aturades en l'emissió de capítols en moments d'actualitat informativa intensa, cosa que va perjudicar la regularitat de l'audiència. Així mateix, la pandèmia també va obligar a interrompre les gravacions durant mesos.

| TV3

Més tard, quan TV3 va travessar una crisi econòmica per la caiguda de la publicitat, es va plantejar retallar projectes, incloent-hi Com si fos ahir i el programa satíric Polònia. Finalment, gràcies a la campanya de suport dels espectadors i a la decisió de la cadena de mantenir-los, ambdós projectes van poder seguir endavant.

Un futur prometedor

L'anunci de la novena temporada confirma la bona salut de Com si fos ahir i el compromís de TV3 amb les seves produccions diàries de ficció. De moment, lluny de ser un perill, la sèrie s'ha convertit en un dels pilars de la programació de la cadena i de la plataforma 3Cat, on es manté al podi dels continguts més vistos.

Els seguidors poden respirar tranquils: la sèrie segueix forta, disposada a igualar i fins i tot batre rècords en la història de la ficció catalana. Amb cada temporada, Com si fos ahir consolida el seu lloc a la graella de TV3 i fa un pas més per convertir-se en un clàssic contemporani de la televisió pública.