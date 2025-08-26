Audiencias TV3: Toni Cruanyes vs Raquel Sans y Xavi Coral, curioso resultado

La fotografía de audiencias del verano siempre deja pistas interesantes sobre los hábitos televisivos en Catalunya. TV3 vuelve a sostener la jornada gracias a sus informativos, que resisten cuando la parrilla reduce directos. Esta vez, la sorpresa llega desde dos ediciones del mismo telediario que terminaron calcando el porcentaje. Noche y mediodía se abrazaron en el dato clave, mientras los presentadores más reconocibles de la casa mantuvieron fidelidades distintas.

Empate técnico en share y diferencias en espectadores: la instantánea del 25 de agosto

No hubo empate en espectadores, pero sí en la medida que decide la batalla diaria. La radiografía completa del día permite entender por qué el fenómeno informativo volvió a inclinar la balanza. El lunes 25 de agosto, el TN Vespre de Toni Cruanyes alcanzó en Catalunya un 26,4 % de share y 402.000 espectadores de promedio. El TN Migdia, con Raquel Sans y Xavi Coral, calcó ese 26,4 %, firmando 335.000 seguidores en una franja históricamente muy competitiva.

El porcentaje empata la fuerza relativa de cada edición, mientras el volumen total refleja universos de consumo muy distintos. Los datos proceden de Kantar, difundidos esta mañana por la cabecera especializada El Món de la Tele. El TN Comarques de Núria Solé también se situó entre los más vistos del día con 20,3 % y 196.000 espectadores. En la competencia, el Noticias 1 de Antena 3 se coló en el top del día con 197.000 seguidores y 14,1 % de cuota.

| Canva Pro, TV3, XCatalunya

Verano sin grandes directos y un prime time de ficción

La comparativa dimensiona el alcance informativo de TV3 incluso en un agosto de consumo televisivo más laxo. La pública catalana transita agosto con menos directos más allá de los Telenotícies, que sostienen mediodía, tarde y noche con emisión en riguroso vivo. El resto de franjas combina series y concursos, con el juvenil Jo mai mai imponiéndose en el prime time del lunes con solvencia. Esa franja volvió a mandar frente a propuestas como Grand Prix, una reemisión de El Hormiguero y First Dates.

En sobremesa, Downton Abbey confirmó su papel de valor seguro estival con 16 % y una notable fidelidad diaria. El contexto ayuda a explicar el empate: con menos estrenos y directos, el consumo se concentra de forma parecida en informativos clave. El mediodía arrastra una audiencia más fragmentada por hábitos laborales y familiares, pese a su fortaleza histórica. La noche aglutina perfiles distintos y postprime time, equilibrando porcentajes aunque las cuentas absolutas diverjan con claridad.

Cruanyes, Sans y Coral

Toni Cruanyes pilota el TN Vespre desde 2014, consolidando un liderazgo que ha sobrevivido a cambios políticos, ciclos informativos y renovaciones de plató. La propia 3Cat anunció en mayo una reorganización de los informativos para otoño de 2025, con Cruanyes al frente del Vespre de lunes a jueves. Raquel Sans asumirá el Vespre de viernes a domingo, mientras el TN Migdia quedará entre semana en manos de Anna Garnatxe y Xavi Coral. Los fines de semana, Júlia López y Joan Raventós llevarán el Migdia, completando un elenco que busca reforzar ritmo, análisis y conexión digital.