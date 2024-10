Arnau Font t'ensenya com ChatGPT fa un 'mantinc el català'

El dret dels catalans a parlar català a Catalunya ha estat i ha de continuar essent una qüestió essencial en la política lingüística de Catalunya. Amb el pas dels anys, el moviment per mantenir la llengua catalana ha perdut força davant la pressió del castellà, especialment en situacions on els parlants es veuen sovint condicionats a canviar d'idioma quan algú els respon en castellà.

És per això que ha sorgit la iniciativa 'Mantinc el català', que anima als catalans a mantenir el català en les seves converses diàries, independentment de l'idioma de la persona amb la qual parlen. Aquesta plataforma pretén preservar i normalitzar l'ús del català, instigant un sentiment de resistència cultural i de defensa d'una llengua que és un pilar fonamental de la identitat catalana.

La Inteligència Articial dona suport a la iniciativa

En un recent vídeo publicat per l'influencer Arnau Font, es fa servir un exemple pràctic amb ChatGPT per demostrar com qualsevol pot mantenir la conversa en català sense perdre la cortesia. Al vídeo, Font proposa una situació molt comuna: estàs en un bar de Barcelona i demanes "un suc de taronja". El cambrer, en lloc de respondre en català, et pregunta en castellà si el vols "grande o pequeño". Davant aquesta situació, el mateix ChatGPT ofereix una resposta en català: “M'agradaria un suc gran, si us plau”. Així, es demostra que mantenir la conversa en català és totalment viable i, alhora, respectuós.

La campanya cerca que els catalanoparlants no es deixin influenciar pel canvi d'idioma de l'altre interlocutor, sinó que segueixin parlant en la seva llengua materna. Així, s'aconsegueix donar visibilitat al català i reforçar el seu ús en el dia a dia, una pràctica que és crucial per evitar la minimització de la llengua en espais públics i privats.

| XCatalunya

Si l'ús del català s'està perdent entre els més joves i són aquests joves els que consideren que no canviar de llengua és irrespectuós, amb l'ús de ChatGPT, queda clar que és tot el contrari. Arnau Font i el ChatGPT estan enviant un missatge contundent als catalans, joves i grans, partidaris de la IA o no: fins i tot una intel·ligència artificial pot entendre la importància de mantenir una conversa en català.

El ChatGPT funciona en català?

Hem fet la prova i li hem preguntat al ChatGPT si funciona en català. Hem preguntat "li pots parlar català al chatgpt?" i ell ha contestat de manera breu i precisa: "Sí, em pots parlar en català perfectament! Puc entendre i respondre en català, així que pots fer-me preguntes o demanar ajuda en aquest idioma sense cap problema".