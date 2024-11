Aquests són els noms bonics i poc habituals dels tres fills de Beth Rodergas

En els darrers anys, els noms tradicionals a Espanya han anat perdent popularitat, mentre que cada cop més pares busquen noms moderns, internacionals i poc comuns per als seus fills. La cantant Beth Rodergas, coneguda per la seva participació a la segona edició d'Operación Triunfo i la seva representació a Eurovisió el 2003, és un clar exemple d'aquesta tendència. Els seus tres fills porten noms únics i poc freqüents al país, que reflecteixen originalitat i modernitat: Lia, Kai i Uma.

El nom de la seva filla gran, Lia, és delicat i dolç, ideal per a aquells que busquen un nom curt i sonor. A Espanya, Lia continua sent poc comú, encara que la seva popularitat ha crescut els últims anys. Actualment, només 8.405 dones porten aquest nom, amb una edat mitjana de 9,9 anys, cosa que mostra que és un nom relativament nou i en auge.

Per la seva banda, Kai és el nom del seu segon fill i és particularment estrany a Espanya, especialment per a nenes. Tot i que és un nom utilitzat tant en homes com en dones, només 63 dones el porten, amb una edat mitjana de 13,5 anys. En el cas dels homes, hi ha 2.410 persones anomenades Kai, amb una edat mitjana de 9,5 anys. Aquest nom té un aire modern i multicultural, ja que s'utilitza a diversos països i cultures, des del Japó fins a Hawaii.

Finalment, la menor de la família, Uma, també porta un nom únic i distintiu. A Espanya, només 907 dones porten aquest nom, amb una edat mitjana de 10 anys, cosa que també reflecteix la seva exclusivitat i la seva tendència en alça. Tot i que el nom Uma es va popularitzar a nivell internacional gràcies a l'actriu Uma Thurman, a Espanya continua sent una opció poc habitual. Aquest nom té una sonoritat suau i un toc exòtic que el converteix en una elecció elegant i única.

| TV3

Beth Rodergas trenca amb el tradicional

Beth Rodergas ha demostrat ser una mare amb un gust especial i únic a l'elecció dels noms dels seus fills. La seva elecció de noms com Lia, Kai i Uma no només trenca amb allò convencional, sinó que també reflecteix una tendència creixent a Espanya cap a noms que ressaltin per la seva frescor i modernitat. Tots ells, per cert, tenen la seva representació més gran a la província de Barcelona, segons les dades de la INE.

Amb noms tan poc comuns i carregats de personalitat, els fills de Beth tenen una identitat especial des del seu naixement. Aquesta elecció de noms poc habituals reflecteix l'originalitat i el desig de la cantant de donar als seus fills noms amb caràcter i personalitat, adaptats a una societat en què cada cop més pares busquen trencar amb allò tradicional.