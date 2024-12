L'aplaudit discurs de Quim Gutiérrez sobre les xarxes socials

Cada vegada són més les figures públiques que critiquen obertament les xarxes socials. La toxicitat i l'odi que proliferen en aquestes plataformes han portat moltes celebritats a reduir la seva presència digital. Alguns han adoptat mesures dràstiques per protegir el seu benestar mental i emocional.

En una recent entrevista a RAC1, Quim Gutiérrez va abordar aquest tema amb una claredat i honestedat que han estat molt aplaudides. “Vigilo molt el temps que passo a les xarxes socials perquè m'afecten”, va confessar. Segons l'actor, el problema no rau únicament en les xarxes socials en si, sinó en com influeixen en les emocions de qui les utilitza. Gutiérrez no nega els aspectes positius d'aquestes plataformes. “Hi ha històries humanes molt interessants que sorgeixen gràcies a les xarxes socials i no vull perdre-me-les”, va explicar. No obstant això, lamenta profundament l'odi que moltes vegades les domina.

| @quimyo

Els límits de l'humor i la importància de reflexionar

L'actor també va reflexionar sobre els límits de l'humor en el context de la seva nova pel·lícula, Al otro barrio, que s'estrena aquest dijous. Aquest remake de la comèdia francesa Bienvenidos al barrio presenta situacions còmiques que freguen el políticament incorrecte. Gutiérrez va admetre que inicialment li preocupaven alguns dels acudits del guió.

“Quan pertanys a un col·lectiu que normalment no s'ha sentit ofès, tens molta llibertat”, va assenyalar. No obstant això, considera essencial qüestionar-se l'impacte dels comentaris humorístics. Segons Gutiérrez, és positiu que les produccions culturals revisin els seus continguts per garantir que no perpetuïn estereotips o greuges.

| @quimyo

En aquest cas, l'equip creatiu de la pel·lícula va optar per consultar amb persones pertanyents als col·lectius sobre els quals es feien bromes. “Van passar el guió a aquestes persones, i ens van dir que els semblava molt bé el que dèiem”, va explicar l'actor. Aquest exercici d'autoconsciència és, per a Gutiérrez, una manera d'enriquir l'humor sense deixar de ser responsables.

L'actor també va parlar de la seva bona relació amb la directora Mar Olid, amb qui ja havia treballat a la sèrie El vecino. “Hi ha directors amb els quals no repetiria perquè hem tingut visions diferents”, va reconèixer, d'altra banda. Gutiérrez prioritza sempre treballar en un ambient professional on hi hagi un bon enteniment mutu.

Després de l'estrena de Al otro barrio, Gutiérrez ja té entre mans un nou projecte que promet captar l'atenció del públic. Es tracta d'un remake de la famosa comèdia britànica Un funeral de muerte. L'adaptació trasllada la història al context espanyol, però manté l'essència de la trama original.