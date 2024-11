La cançó infantil que Dulceida i Alba Paul usen per dormir la seva filla

El 15 d'octubre va marcar un abans i un després a la vida de Dulceida i Alba Paul amb el naixement de la seva primera filla, Ària. Des d'aleshores, les dues influencers catalanes han compartit algunes llampades de la seva nova vida com a mares en xarxes socials, encara que encara no han mostrat la cara de la petita. A cada aparició pública i a les seves xarxes, Dulceida i Alba han deixat veure l'enorme alegria que els ha portat Ària, que ja ha captivat les seves mares i seguidors.

Una de les revelacions més dolces i sorprenents sobre la maternitat de Dulceida i Alba Paul és el ritual que han trobat per ajudar la seva filla a dormir. Alba Paul ha explicat recentment que la cançó infantil Puff, era un drac màgicés la clau per calmar i adormir la petita Ària. Aquesta cançó, un clàssic de la infància a Catalunya, sembla tenir un efecte gairebé màgic sobre el nadó. Segons Alba, quan comencen a sonar els primers acords, Ària es queda completament embadalida, calmant-se i entrant en un estat de serenitat que facilita el somni.

La història darrere de Puff, era un drac màgic ressona especialment entre els catalans, ja que és una cançó que ha acompanyat generacions de nens els seus primers anys. Aquest clàssic va ser adaptat al català de la cançó original de Peter, Paul & Mary, “Puff, the Magic Dragon”, i ha esdevingut un himne que molts recorden amb afecte. És possible que, com Dulceida i Alba, moltes mares i pares a Catalunya hagin fet servir aquesta melodia per consolar o fer dormir els seus fills. L'elecció d'aquesta cançó, a més, reflecteix l'amor de Dulceida i Alba Paul per la seva cultura i la seva terra, cosa que han mostrat diverses vegades.

Una cançó màgica

Des del naixement d'Ària, les dues mares han estat sinceres sobre els desafiaments de la maternitat. No és cap secret que els primers mesos de vida d'un nadó poden ser esgotadors, plens de nits sense dormir i moments d'incertesa. Tot i això, tant Dulceida com Alba han trobat petites estratègies que els ajuden a suportar aquesta nova etapa i a crear una rutina per a la seva filla. L'ús de Puff era un drac màgic no només ha esdevingut una eina efectiva, sinó també un ritual que afegeix un toc especial i cultural als primers records de la petita Ària.

Ambdues influencers han comentat diverses vegades que la música ha estat un pilar important en les seves vides. "És màgia, vull dir, li poses aquesta cançó i la nena... Aquesta és l'única que l'emboba i la deixa així mig adormida", va confessar Dulceida a 'Que no surti d'aquí', de Catalunya Ràdio.