El màgic moment entre Dulceida i Alfred García

Alfred García, exconcursant d'Operación Triunfo, ha estat el protagonista d'un moment emotiu amb Dulceida, la popular influencer catalana. Durant el part de la seva filla Aria, Dulceida va triar la cançó Els teus ulls d'Alfred com a part de la seva llista de reproducció, com ella mateix va assegurar al seu perfil d'Instagram. Aquest detall va impactar tant l'artista com els seguidors. Amb més d'un any des del seu llançament, aquesta balada en català ha conquerit cors, i Dulceida la va seleccionar per la connexió que sentia amb la lletra i la melodia.

Després d'assabentar-se de l'elecció de la influencer, Alfred s'hi va posar en contacte, i tots dos van intercanviar missatges sobre aquesta experiència tan especial. El cantant va revelar en una entrevista a Rac105 que Dulceida li va comentar sobre com va viure aquests instants durant el part, i ell no va poder evitar expressar la seva alegria i incredulitat davant la situació.

"Avui hem parlat, ens hem escrit perquè ho vaig veure i li vaig dir '¡Ostres, que fort això!'. Em va explicar coses del part que ara no vénen a tomb i tampoc vol explicar perquè són coses privades, però m'ha fet molta il·lusió". A més, Alfred García també ha assegurat que no és la primera vegada que li passa una situació. "M'han enviat dos o tres vídeos de parts i missatges de casaments, comunions...".

Una cançó especial

Els teus ulls, amb la seva lletra sensible i el seu potent missatge, ha estat l'acompanyament de moments significatius per a molts fans, ja que la seva lletra realment posa els pèls com a escàrpies. La cançó parla de connexió i amor, i ha estat elogiada per l'autenticitat amb què Alfred transmet els seus sentiments.

Com dèiem, Alfred García també va compartir que no és la primera vegada que li envien missatges sobre la seva cançó en contextos tan especials, però la connexió amb Dulceida va ser particular a causa de la rellevància pública de tots dos i de l'afecte que la influencer ha mostrat cap a la seva música. Tot i que, això sí, no tenien relació fins aquell moment. Aquesta situació no sols consolida l'èxit d'Els teus ulls, sinó que reforça l'emotivitat amb què els seguidors experimenten la seva música.

L'impacte d'aquesta cançó és un reflex del talent d'Alfred García com a compositor, i que una figura tan influent com Dulceida hagi triat la seva obra per a un dels moments més importants de la seva vida és un reconeixement. Així proclama la tornada d'aquesta cançó de l'artista català:

Als teus ulls he vist la llum que canviarà el demà

La clau que invertirà la trajectòria

I si ens agafa la tempesta no em deixis anar la mà

Perquè el viatge no s'acaba