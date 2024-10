L'entrenador que respon en català a l'NBA

Jordi Fernández, entrenador dels Brooklyn Nets, ha marcat un moment històric en respondre en català una pregunta del periodista Xavi Ballesteros durant una roda de premsa a l'NBA. Fernández va expressar el seu orgull que sent per representar el bàsquet català, destacant la seva gran formació a Catalunya i la importància dels grans entrenadors amb què ha après.

La presència de Fernández a l'NBA s'uneix a la d'altres catalans destacats com els germans Gasol, Ricky Rubio i Juan Carlos Navarro. Els que també van deixar una empremta important al bàsquet nord-americà. Jordi Fernández, nascut a Badalona, ha tingut una notable carrera que inclou haver estat l'entrenador de l'equip del Canadà que va guanyar el bronze al Mundial de Bàsquet 2023.

Parla en roda de premsa en català

El tècnic va aprofitar l'ocasió per recordar el seu camí al bàsquet català i com aquesta formació ha estat clau per arribar a l'NBA. Una lliga on els catalans han tingut presència des de fa dècades.

Pau i Marc Gasol, Ricky Rubio i Juan Carlos Navarro són alguns dels noms que van ajudar que el bàsquet català s'obrís pas al món. Fernández, als 42 anys, porta aquesta tradició a un nou nivell. No només amb el seu coneixement tècnic sinó també donant visibilitat a la llengua catalana, un gest que n'ha emocionat molts.

Durant la roda de premsa, Fernández ha remarcat que "poder representar el bàsquet català a l'NBA significa molt" per a ell. Reconeixent la importància de la seva trajectòria a Catalunya i l'impacte que té poder compartir aquesta experiència al bàsquet internacional.

Aquest fet no només ressalta la seva habilitat com a entrenador. Sinó que també demostra com la cultura catalana continua trobant maneres de ser visible en escenaris internacionals.

La resposta en català és un reflex del seu compromís no només amb l'esport, sinó amb les arrels. Això ha generat una gran admiració entre els aficionats i la comunitat catalana. Amb entrenadors com Jordi Fernández, el bàsquet català segueix creixent i obtenint reconeixement a tot el món.

Parteix d'un espectacle com l'NBA

L'NBA (National Basketball Association) és la lliga de bàsquet professional més important del món, amb un impacte global que transcendeix l'esport. Fundada el 1946, l'NBA ha crescut exponencialment, atraient els millors jugadors del món, inclosos europeus i llatinoamericans. Es caracteritza per la seva gran competitivitat, la innovació tàctica i el desplegament de talent a cada temporada, convertint-se en una de les lligues més seguides en esports professionals.

A més de ser un espectacle esportiu, l'NBA ha adoptat un enfocament internacional, celebrant partits a diferents països i atraient jugadors de tot arreu del món, com els catalans esmentats. Aquesta expansió ha permès que la lliga sigui un referent no només als Estats Units, sinó a Europa, Àsia i Amèrica Llatina. La diversitat cultural de les estrelles i entrenadors, com Jordi Fernández, reflecteix el poder del bàsquet per unir diferents cultures sota un mateix esport.