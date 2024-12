Òscar Dalmau confessa un secret de 'Caçadors de Bolets' que t'indignarà

Els oients de Rac1 saben qui és Òscar Dalmau. És, juntament amb Òscar Andreu, el responsable de donar veu als personatges de 'La Competència'. Cada dia, de dilluns a divendres, a les 12h del migdia, un cop finalitza Jordi Basté, els 'òscars' entretenen l'audiència amb la seva particular anàlisi de l'actualitat. Angelines, Mohamed Jordi, Jean Pol i molts altres debaten sobre les notícies del dia.

Però no només coneixem la seva veu. Òscar Dalmau també ha intervingut en diferents programes de la Televisió de Catalunya, com 'Caçadors de Bolets', 'Gran dictat' o 'Tot torna'. Aquest és l'últim programa que ha protagonitzat juntament amb el seu company de ràdio. En motiu de la seva llarga carrera periodística, ha concedit una entrevista al diari Ara, on repassa la mateixa i desvela alguns secrets.

| RAC1, 3Cat

Caçadors de Bolets, 'tot' era mentida

El programa 'Caçadors de Bolets' s'emetia a TV3 a la tardor. La veu d'Òscar Dalmau se sentia per narrar les aventures de quatre urbanites que decidien deixar la ciutat i pujar a la muntanya per trobar bolets. En alguns programes sí que apareixien gent experta, però en la majoria d'ells apareixien persones que no sabien ni com és un rovelló.

Depenent de la temporada, es trobaven més o menys bolets. També segons el mes, els buscadors trobaven bolets més propers a l'estiu o més propers a l'hivern. Sempre en boscos nets, en els quals es podia caminar molt bé, sense res d'arbustos o matolls que dificultessin el pas de la càmera. Misteris del directe.

Dalmau ha reconegut que en algunes ocasions els bolets eren de mentida. Eren falsos. "... no hi havia bolets encara, així que per al primer programa de Caçadors de bolets vam fer servir bolets d’attrezzo. Posant la càmera una mica lluny, perquè no es veiés gaire que aquell pinetell era de plàstic!"

| @philmusical, XCatalunya

Crítiques i enveja des de Madrid

Dalmau també va explicar que sap a través de la seva dona, de Tais Villas, que a Madrid es criticava l'edició de Caçadors de Bolets. El dilluns no guanyaven en audiència per culpa de l'audiència de Catalunya. "Jo que tinc la dona que treballa a Madrid, recordo que allà la gent de la Sexta mirava les audiències ideia. “No liderem els dilluns perquè hi ha un programa que es diu Caçador de bolets. Això què és?” I quan ella els explicava que el seu marit hi posava la veu i que això anava d’anar a buscar bolets, però que no en troben. I que aleshores en busquen més fins que sí que en troben i després se’ls cruspeixen... al·lucinaven"