Àngels Barceló confiesa su mentira sobre la lengua catalana

Àngels Barceló es una de las periodistas más reconocidas de España. Su carrera comenzó en los medios públicos de Catalunya, TV3 y Catalunya Ràdio. Sin embargo, Barceló pronto dio el salto a medios nacionales. Su paso por Telecinco como presentadora del informativo fue el primer gran escalón de su carrera fuera de Catalunya. Más tarde, se consolidó en la Cadena SER, donde actualmente dirige y presenta Hoy por Hoy, el programa más escuchado de la radio española.

Recientemente, Àngels Barceló sorprendió con unas declaraciones en las que confesaba un hecho desconocido de sus inicios profesionales. Durante una entrevista en un acto especial con periodistas destacadas como Mònica Terribas, Júlia Otero, Gemma Nierga y Laura Rosel, Barceló hizo una confesión. Reconoció que, cuando empezó a trabajar en TV3 y Catalunya Ràdio, no sabía escribir correctamente en catalán.

| TV3, XCatalunya

Barceló explicó que cuando fue contratada por los medios catalanes se encontró con esta dificultad. Admitió que, aunque siempre había hablado catalán en su entorno familiar y social, no dominaba la escritura en esta lengua. “Escribía en catalán como podía, pero no lo hacía bien. A menudo mezclaba palabras con el castellano porque no sabía cómo escribirlas correctamente”, confesó la periodista.

La revelación sorprendió, especialmente porque Àngels Barceló se formó en una Catalunya donde la lengua catalana había recuperado protagonismo tras años de represión. La periodista explicó que, aunque su generación fue testigo del renacimiento del catalán en los medios, todavía quedaban carencias en la enseñanza formal de la lengua en muchos casos.

Durante la entrevista, Barceló destacó el esfuerzo que tuvo que hacer para superar esta dificultad. “Estudié y me formé rápidamente porque entendí que trabajar en TV3 y Catalunya Ràdio exigía un dominio perfecto del catalán. Fue un aprendizaje rápido y necesario”, relató.

| XCatalunya, Canva: ovidiutimplaruportfolio

El contexto de estas declaraciones también fue relevante. Se produjeron en un encuentro que reunía a destacadas periodistas catalanas, que debatían sobre sus trayectorias en un sector históricamente dominado por hombres. Entre risas y anécdotas, compartieron reflexiones sobre los desafíos que enfrentaron para abrirse paso en el mundo del periodismo.

En este acto, también participaron nombres icónicos como Júlia Otero, quien destacó la importancia de cuidar las lenguas cooficiales en los medios. Por su parte, Gemma Nierga recordó la relevancia de no perder la conexión con el catalán, incluso trabajando en plataformas nacionales.

Críticas a la confesión de Àngels Barceló

La confesión de Àngels Barceló ha generado diversos comentarios en redes sociales. Algunos han aplaudido su sinceridad, mientras que otros han reflexionado sobre el contexto social y político en el que se encontraba Catalunya cuando comenzó su carrera. Sin duda, estas palabras han añadido una nueva perspectiva a la trayectoria de una de las figuras más emblemáticas del periodismo español.