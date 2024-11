Anabel Pantoja la lía con el nombre de su hija

Anabel Pantoja, sobrina de la famosa cantante Isabel Pantoja, ha construido una sólida carrera en el mundo del entretenimiento y la televisión en España. Desde su debut en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ha pasado por numerosos programas y realities, como 'Gran Hermano VI'* y 'Supervivientes'.

Su vida personal siempre ha sido objeto de interés mediático, especialmente sus relaciones sentimentales y sus amistades. Y, recientemente, la posibilidad de que se convierta en madre, un tema sobre el que sus fans no dejan de preguntar.

Su imagen reciente más viral

Recientemente, Anabel ha vuelto a captar la atención de sus seguidores tras un malentendido relacionado con el nombre de su futura hija. A través de sus redes sociales, la influencer ha compartido en múltiples ocasiones detalles de su vida cotidiana, incluyendo la decoración de lo que parece ser la habitación de su hija.

| @anabelpantoja00

Esta situación ha generado gran expectación entre sus fans, quienes han comenzado a especular sobre el nombre del bebé. Y, más concretamente, sobre si sería Anabel el nombre de la futura pequeña. La confusión ha sido tal que la propia Anabel ha tenido que aclarar el malentendido en sus stories de Instagram.

En una serie de stories, Anabel Pantoja ha decidido poner fin a las especulaciones y ha explicado a sus seguidores el origen de la confusión. “Me estáis escribiendo mucho por el cuarto, pero sobre todo porque… ‘¡ay! Ha descubierto el nombre de la niña, se va a llamar Anabel como ella’”, comentó la sobrina de Pantoja.

Entre risas, en referencia a los mensajes que ha estado recibiendo. Este comentario vino acompañado de su característico sentido del humor. Con el que quiso suavizar el impacto de la noticia y aclarar que, en realidad, no hay ningún nombre confirmado para su hija.

La confusión parece haber surgido a raíz de una serie de publicaciones en las que Anabel mostró la decoración de una habitación infantil. Lo cual llevó a muchos de sus seguidores a pensar que su bebé se iba a llamar como ella.

Sin embargo, la influencer española explicó que la decoración y los objetos infantiles son solo parte del trabajo del interiorista, y no una señal del nombre de su futura hija. Al ver el revuelo que causó el tema, Anabel no dudó en usar su perfil para desmentir los rumores. Y aclarar que, si bien la idea llamar a su hija como ella no le resulta ajena, en este momento no hay planes al respecto.

Esta situación ha generado múltiples comentarios en redes sociales, donde sus seguidores han expresado su sorpresa. Y, en algunos casos, su decepción al saber que la influencer no llamará a su bebé como ella. Algunos fans, no obstante, han tomado la noticia con humor, agradeciendo a Anabel por aclarar el tema de una manera tan cercana y sincera.