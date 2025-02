Un expert enfonsa Anabel Pantoja: 'Fer com...'

Anabel Pantoja, una reconeguda influencer i neboda de la cantant Isabel Pantoja, ha afrontat recentment una sèrie de desafiaments que han posat en dubte la seva imatge pública. Després del naixement de la seva filla Alma al novembre de l'any 2024, la petita va ser ingressada d'urgència a l'hospital,la qual cosa va desencadenar una investigació per presumpte maltractament infantil. Encara que Anabel i la seva actual parella, David Rodríguez, han negat rotundament aquestes acusacions, el procés legal i l'atenció mediàtica han afectat a la seva reputació i estabilitat emocional.

Un expert parla sobre ella

Enmig d'aquesta crisi, l'expert en màrqueting i imatge personal, Pau Sabatè, ha analitzat la situació d'Anabel en una entrevista amb Lecturas. Sabatè destaca que Anabel ha construït la seva carrera sobre la base de l'autenticitat i la proximitat amb la seva audiència.

No obstant això, assenyala que "una crisi personal d'aquesta magnitud ha sacsejat els fonaments de la seva carrera. I està a prova la seva habilitat per gestionar la seva imatge en un món on la reputació és tan volàtil com un trending topic".

L'expert emfatitza que, en l'era digital, la reputació ho és tot per als creadors de contingut. Les acusacions de maltractament infantil, encara que no provades, han deixat una marca en la percepció pública d'Anabel.

Sabatè adverteix que "en l'era de la cancel·lació, una ombra de dubte pot ser suficient perquè les marques es replantegin les seves col·laboracions. I perquè els seguidors comencin a qüestionar-se la seva lleialtat".

A més, s'ha observat una disminució en les col·laboracions d'Anabel amb diverses marques. Una anàlisi del seu perfil d'Instagram revela que la seva última publicació patrocinada va ser fa vuit setmanes, cosa que indica una possible retirada de suport per part de les empreses. Sabatè comenta que "aquesta retirada no només afecta els ingressos directes per publicacions patrocinades. Sinó que també pot influir en futures oportunitats comercials i en la percepció general de la seva imatge".

Una vida molt activa a les xarxes

Quant a la seva activitat a les xarxes socials, Anabel ha intentat mantenir la normalitat compartint aspectes de la seva vida quotidiana. No obstant això, algunes d'aquestes publicacions han generat controvèrsia. Com una imatge en què s'observen dues cerveses al costat d'un biberó, cosa que va provocar crítiques i debats entre els seus seguidors.

Sabatè aconsella que "Anabel ha d'evitar caure en el parany de la sobreexposició. Fer com si res no hagués passat no és una opció. Ha d'abordar el tema de front, però amb tacte, per evitar que es converteixi en un tema recurrent".

Així doncs, la situació actual d'Anabel Pantoja representa un desafiament per a la seva carrera i la seva imatge pública. La gestió adequada d'aquesta crisi, basada en la transparència, l'autenticitat i una estratègia comunicativa acurada. Serà crucial per a la seva recuperació i per restaurar la confiança de la seva audiència i de les marques amb les quals col·labora.