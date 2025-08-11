L'amanida d'estiu d'Arnau París que tothom vol tastar

L'estiu a Catalunya porta llum, calor i, aquest any, una fixació inesperada: una amanida que no s'assembla a cap altra. El responsable és Arnau París, el cuiner que va saltar a la fama després de la seva victòria televisiva i que avui marca tendència amb receptes ràpides, fresques i molt fotogèniques. L'últim exemple ha aparegut en un vídeo que ha corregut per xarxes i ha encès els fogons de la conversa foodie.
La peça va arribar sense grans ostentacions, però amb una promesa clara: un plat de menys de deu minuts, perfecte per menjar bé sense passar mitja hora a la cuina. El clip el va difondre 3Cat a X i de seguida es va omplir de comentaris d'aquells que obren la gana. Mozzarella, cecina, bolets i tomàquets. Poc més, ben fet, i la sensació que qualsevol pot replicar-ho a casa.
La recepta que ve de gust fins i tot amb 35 graus
La publicació de 3Cat no es va quedar en un simple teaser. El canal va acompanyar el vídeo amb la llista d'ingredients essencials i el gest d'“amanida divertidíssima”. Mozzarella fresca, cecina laminada, shiitakes a la planxa i tomàquets cherry dolços. El toc final arriba amb pinyons torrats i alfàbrega, un combo que funciona en textura i aroma.
Primer es marquen els shiitakes i els cherry a la paella. La mozzarella es trenca amb les mans perquè en quedin trossos irregulars. Després es reparteixen els bolets i tomàquets i s'acaba amb pinyons, sal, força pebre, un bon raig d'oli d'oliva i herbes aromàtiques. Plat fàcil, bonic i bo.
La fórmula ha tingut recorregut més enllà de X. El clip i la idea han aparegut també als perfils de 3Cat i de l'univers Cuines, on el cuiner fa les seves receptes “pim-pam”. L'efecte dominó és evident amb els seus milers de visualitzacions i una nova obsessió culinària per a qui prefereix alguna cosa fresca però amb caràcter.
Del títol de MasterChef a referent del “menys és més”
París no és una cara improvisada. El 2021 va guanyar MasterChef 9, una victòria que el va situar a la primera línia mediàtica i que consolida avui el seu perfil de divulgador de cuina accessible. El seu missatge s'ha mantingut coherent: ingredients reconeixibles, tècnica a favor del gust i presentacions que entren pels ulls.
Aquesta línia encaixa amb la seva col·laboració a 3Cat, on ha presentat receptes llampec, com la mozzarella farcida, i altres idees de menys de deu minuts. L'objectiu és clar: apropar la cuina saborosa al dia a dia, sense renunciar a un toc de sofisticació quan el producte ho demana.
Un plat que ja és tendència
Les claus perquè la comunitat gastronòmica hagi rebut la proposta amb tant d'entusiasme són dues. La primera, la cecina, que aporta un punt fumat i salí que compensa la cremositat de la mozzarella. La segona, els shiitakes marcats, que eleven l'amanida per textura i umami. La resta és equilibri mediterrani gràcies als pinyons, alfàbrega, oli d'oliva i el pebre.
L'impacte del vídeo no és casualitat. 3Cat fa setmanes que empeny continguts d'estiu i París, amb el seu estil directe davant de càmera, sap traduir el llenguatge de plató al del mòbil. El resultat és immediat. Una recepta reproduïble, ingredients a l'abast i una presentació neta que entra de ple a l'algoritme d'estiu