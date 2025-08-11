La ensalada de verano de Arnau París que todos quieren probar

El verano en Catalunya trae luz, calor y, este año, una fijación inesperada: una ensalada que no se parece a ninguna otra. El responsable es Arnau París, el cocinero que saltó a la fama tras su victoria televisiva y que hoy marca tendencia con recetas rápidas, frescas y muy fotogénicas. El último ejemplo ha aparecido en un vídeo que ha corrido por redes y ha encendido los fogones de la conversación foodie.

La pieza llegó sin grandes alardes, pero con una promesa clara: un plato de menos de diez minutos, perfecto para comer bien sin pasar media hora en la cocina. El clip lo difundió 3Cat en X y enseguida se llenó de comentarios de esos que abren el apetito. Mozzarella, cecina, setas y tomates. Poco más, bien hecho, y la sensación de que cualquiera puede replicarlo en casa.

La receta que apetece incluso con 35 grados

La publicación de 3Cat no se quedó en un simple teaser. El canal acompañó el vídeo con la lista deingredientes esenciales y el guiño de “ensalada divertidísima”. Mozzarella fresca, cecina laminada, shiitakes a la plancha y tomates cherry dulces. El remate llega con piñones tostados y albahaca, un combo que funciona en textura y aroma.

| TV3

Primero se marcan los shiitakes y los cherry en la sartén. La mozzarella se desgarra con las manos para que queden pedazos irregulares. Luego se reparten las setas y tomates y se termina con piñones, sal, bastante pimienta, un buen chorro de aceite de oliva y hierbas aromáticas. Plato fácil, bonito y bueno.

La fórmula ha tenido recorrido más allá de X. El clip y la idea han aparecido también en los perfiles de 3Cat y del universo Cuines, donde el cocinero hace sus recetas “pim-pam”. El efecto dominó es evidente con sus miles de visualizaciones y una nueva obsesión culinaria para quienes prefieren algo fresco pero con carácter.

Del título de MasterChef a referente del “menos es más”

París no es un rostro improvisado. En 2021 ganó MasterChef 9, una victoria que lo colocó en la primera línea mediática y que consolida hoy su perfil de divulgador de cocina accesible. Su mensaje se ha mantenido coherente: ingredientes reconocibles, técnica a favor del sabor y presentaciones que entran por los ojos.

| TV3

Esa línea encaja con su colaboración en 3Cat, donde ha presentado recetas relámpago, como la mozzarella rellena, y otras ideas de menos de diez minutos. El objetivo es claro: acercar la cocina sabrosa al día a día, sin renunciar a un toque de sofisticación cuando el producto lo pide.

Un plato que ya es tendencia

Las claves para que la comunidad gastronómica haya recibido la propuesta con tal entusiasmo son dos. La primera, la cecina, que aporta un punto ahumado y salino que compensa la cremosidad de la mozzarella. La segunda, los shiitakes marcados, que elevan la ensalada por textura y umami. El resto es equilibrio mediterráneo gracias a los piñones, albahaca, aceite de oliva y la pimienta.

El impacto del vídeo no es casualidad. 3Cat lleva semanas empujando contenidos estivales y París, con su estilo directo frente a cámara, sabe traducir el lenguaje de plató al del móvil. El resultado es inmediato. Una receta replicable, ingredientes al alcance y una presentación limpia que entra de lleno en el algoritmo de verano.