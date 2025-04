'Com si fos ahir' de l'11 d'abril: La Naiara s'ho juga tot a una carta amb el Ferni

El capítol de Com si fos ahir del divendres 11 d'abril arriba carregat d'emocions complexes i situacions que posen en risc les relacions i la seguretat dels protagonistes.

La relació entre la Cati i el Salvatore entra en una fase delicada després que ella rebutgés clarament la seva proposta de matrimoni. Tot i que la Cati intenta viure amb normalitat el dia a dia, gaudint simplement del present sense compromisos formals, al Salvatore li costa acceptar aquesta situació. La Cati li diu al Salvatore d’anar a un restaurant i ell no acaba d’entendre res.

El fet que la Cati no vulgui casar-se amb ell, malgrat l'anell de compromís que li havia comprat, afecta profundament l’orgull i les expectatives del Salvatore, provocant un distanciament emocional notable entre ells. Aquesta tensió pot fer aflorar antigues inseguretats i qüestionar seriosament el futur de la seva relació, deixant-los davant un difícil dilema que hauran de resoldre aviat si volen seguir junts.

La Cristina continua fent mal

Mentrestant, a La Barnateca es viu un moment incòmode durant un dinar aparentment innocent. La Sílvia, el Francesc, el Miqui i la Neus estan passant una bona estona quan la Cristina, amb la seva habitual actitud provocadora i impulsiva, llença una indirecta compromesa dirigida al Miqui.

La Neus, que desconeix la història prèvia entre el Miqui i la Cristina, no entén la referència i no percep el veritable significat de la indirecta.

Però el Francesc, que coneix bé els antecedents, capta immediatament el missatge ocult. El que no sap el Francesc és que el Miqui també es va embolicar amb la Sílvia. I això és una sèrie, no és la vida real. La veritat acabarà sortint a la llum.

La Naiara, novament en perill

Paral·lelament, la Naiara segueix cada cop més immersa en el perillós objectiu de destapar definitivament el negoci il·legal del Ferni. Malgrat els advertiments constants del Karim, que veu amb gran preocupació el risc evident en què s’està posant, ella es nega categòricament a deixar-ho estar o a explicar la situació als Mossos.

La seva determinació per arribar fins al final, malgrat el perill, la porta a implicar-se encara més en el món del Ferni, augmentant així el risc personal i emocional per a ella mateixa i per a tots els que l’envolten. El Karim, cada cop més desesperat, haurà d’intentar convèncer-la d’aturar-se abans que sigui massa tard, o bé trobar la manera d’intervenir per protegir-la sense que això suposi un risc més gran.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 11 d’abril de 2025?

El darrer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre en punt de la tarda. Durarà trenta-vuit minuts segons la programació oficial de TV3. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.