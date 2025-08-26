Alma Bollo (hija de Raquel Bollo) anuncia una noticia que pone en alerta a su familia

Alma Bollo ha vuelto a preocupar a su familia tras dar a conocer un mensaje inesperado en sus redes sociales. La hija de Raquel Bollo, que en los últimos meses ha atravesado diferentes altibajos, ha compartido unas palabras que han dejado a sus seguidores y a sus más cercanos en vilo.

El anuncio llega después de una etapa marcada por visitas médicas y por episodios que han hecho saltar las alarmas en varias ocasiones. Alma no ha ocultado sus miedos ni sus dudas, y ahora deja en el aire una cuestión que preocupa a muchos: ¿qué está ocurriendo realmente con ella y con su familia?

Alma Bollo comparte la noticia que enciende las alarmas en su familia

El verano pasado, Alma Bollo preocupaba a todos tras ser ingresada en el hospital poco después de convertirse en madre por segunda vez. Su recuperación no ha sido sencilla, y desde entonces ha tenido que acudir en varias ocasiones a urgencias.

En ese momento, ella misma reconocía su fragilidad emocional y física: "De verdad hay veces que siento que no puedo más. Creo que mi cuerpo ya me ha mandado muchas señales y está petando por completo", explicaba.

Aunque con el tiempo parecía haber encontrado cierta estabilidad, sus publicaciones reflejaban una vida donde la maternidad y los problemas de salud se mezclaban. Sus seguidores han sido testigos de su evolución, pero también de sus recaídas. Ahora, una nueva preocupación vuelve a situarla en el centro de la atención.

Alma ha desvelado a través de sus historias de Instagram que su hijo pequeño lleva varios días con fiebre persistente. Según explicó, la situación no remite pese a las visitas constantes a distintos médicos. "El peque sigue malito, ya son como 48 horas con fiebre, que son dos noches, pero realmente son tres días", relataba visiblemente agotada.

Esta noticia seguramente haya alertado a su familia debido a que se trata de una situación bastante angustiosa. No es de extrañar que tanto Raquel Bollo como Manuel Cortés estén siguiendo el caso muy de cerca y hayan mostrado preocupación por el pequeño.

La preocupación de Alma Bollo y su miedo a no saber qué hacer

El temor de Alma se refleja en cada palabra. Aseguró haber probado diversas recomendaciones médicas, pero ninguna parece darle una respuesta definitiva: "Uno nos mandó unas gotas para diluir el moco. Cuando fui porque al niño no se le bajaba la fiebre, el pediatra me dijo que le quitara las gotas porque cuanto menos medicamento mejor", contaba con resignación

La incertidumbre aumenta porque, a pesar de los tratamientos indicados, la fiebre no desaparece. Alma confesaba que su hijo está tomando Dalsy y Apiretal, aunque el efecto es limitado: "Con eso le voy controlando, pero tampoco tanto".

La fiebre del pequeño ha alcanzado picos elevados que han obligado a aplicar métodos caseros: "Ayer se pegó todo el día con fiebre y por la noche tuvo un pico alto. Después no ha vuelto a tener, pero hemos tenido que estársela bajando con bañitos fríos de agua y todo", explicaba con voz de madre desesperada.

En sus declaraciones, Alma reconocía sentirse perdida respecto a los próximos pasos: "Ya no sé a qué médico llevarlo porque la fiebre al final te alerta de infección". A pesar de que los especialistas han descartado complicaciones respiratorias tras una placa, la incertidumbre no disminuye.

La hija de Raquel Bollo intentaba autoconvencerse de dar una tregua antes de volver a urgencias. "Voy a darle de tregua hoy porque en las 72 horas son los picos de fiebre más difíciles de controlar", explicaba. Sus palabras reflejan no solo el cansancio, sino, sobre todo, la angustia de una madre que teme no estar haciendo lo suficiente.

La situación que atraviesa Alma Bollo ha generado un gran impacto tanto en su familia como entre sus seguidores. La hija de Raquel Bollo afronta con entereza la incertidumbre que provoca la fiebre persistente de su hijo, sin dejar de mostrar su vulnerabilidad. Ahora, la pregunta inevitable es si logrará encontrar pronto la respuesta médica que alivie la preocupación que tanto la desvela.