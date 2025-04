Alfonso Arús deja las cosas claras a Pedro Sánchez por el apagón: 'Lo de...'

La jornada del lunes 28 de abril pasará a la historia como el día en que la península ibérica quedó sumergida en la oscuridad absoluta durante casi doce horas. Este apagón masivo afectó a España, Portugal y algunas zonas del sur de Francia, generando un caos sin precedentes y dejando a millones de personas en una incertidumbre absoluta.

Con la luz restaurada parcialmente cerca de la medianoche en gran parte de la península, muchos servicios esenciales, como trenes y metros, siguieron varias horas más afectados, manteniendo a la población en tensión por la falta de respuestas claras. De hecho, ahora, pasados ya más de dos días de todo aquello, todavía no se conocen ni siquiera las causas del apagón.

Alfonso Arús lanza un mensaje contundente

La mañana siguiente al histórico apagón, el popular programa televisivo 'Aruseros' no dudó en abordar extensamente esta crisis. Su presentador, Alfonso Arús, aprovechó la ocasión para verbalizar lo que muchos ciudadanos han sentido respecto a la gestión comunicativa del gobierno liderado por Pedro Sánchez.

| Canva

Arús mostró su descontento por la falta de información concreta por parte del presidente del Gobierno. Durante su intervención, recordó irónicamente que Sánchez, en su única aparición pública durante el apagón, pidió a los ciudadanos informarse a través de canales oficiales para evitar la difusión de bulos. Sin embargo, el periodista criticó duramente esta postura: "Lo de la radio muy bien, pero te informas siempre y cuando el Presidente del Gobierno informe. Pero si el Presidente del Gobierno no informa, lo único que haces es elucubrar", expresó con evidente frustración.

Críticas a la falta de transparencia del gobierno

El presentador catalán reprochó la actitud pasiva de Sánchez, quien tardó varias horas en ofrecer explicaciones mínimas sobre lo sucedido. "Si no salimos hasta las seis de la tarde…", comentó Arús con una evidente crítica hacia la tardanza en dar respuestas claras por parte del Ejecutivo central.

Además, Arús cerró su comentario con ironía, aludiendo a la obviedad de las limitaciones informativas oficiales durante el apagón: "Solo dicen 'no funciona el metro'. Bueno ya. 'No funcionan los cajeros'. Ya, me lo imagino".

La crítica de Arús refleja la frustración de gran parte de la ciudadanía ante una crisis que requería una comunicación institucional clara y eficaz. Su mensaje pone sobre la mesa la importancia de una estrategia comunicativa transparente y ágil en situaciones de emergencia, algo que, a juicio del presentador y de muchos ciudadanos, faltó claramente durante esta crisis energética sin precedentes.

Este incidente no solo deja en evidencia las debilidades estructurales del sistema energético del país, sino también subraya la importancia crítica de una gestión comunicativa efectiva por parte del gobierno en tiempos de crisis.