Alemanya fa un pas més i revela el de Charlotte, filla del príncep Guillem

Durant aquest cap de setmana, les noves generacions de la reialesa europea han marcat la seva presència amb força i han deixat empremta. Els seus gestos, actituds i la manera com es presenten davant dels mitjans són un senyal. Tot en elles és un avançament del que es pot esperar per al futur de la monarquia.

Una d'aquestes figures és la princesa Charlotte del Regne Unit, a mesura que creix és observada per analitzar la seva desenvoltura, el seu estil i la seva capacitat de connexió. Qualsevol detall sobre la princesa es converteix en notícia d'abast internacional. I aquesta vegada, ha generat titulars pel seu comportament.

| Instagram, @princeandprincessofwales

La complicitat inesperada que va captivar els mitjans

La final de l'Eurocopa femenina 2025 no només va ser un esdeveniment esportiu. També es va convertir en el teló de fons perfecte per a una trobada reveladora. La primera salutació pública entre la princesa Leonor d'Espanya i la princesa Charlotte del Regne Unit.

Va ser una encaixada de mans que, com destaca la premsa alemanya, va donar molt de què parlar. Segons el mitjà alemany Bunte, l'escena va ser digna de portada. Charlotte, filla del príncep Guillem i Kate Middleton, va saludar formalment Leonor amb una encaixada de mans, gest que va ser rebut amb un somriure “radiant” per part de l'hereva espanyola.

Més que un simple protocol, el que es va veure va ser harmonia i simpatia entre ambdues. Fins i tot en l'aspecte visual, hi va haver una connexió que no va passar desapercebuda: totes dues vestien en tons similars, com si s'haguessin posat d'acord. Per a Bunte, va ser la imatge perfecta d'unitat i elegància entre cases reials que van mostrar cordialitat.

| Casa Real

Esport, moda i diplomàcia juvenil en un mateix pla

L'ambient a l'estadi suís era intens. Des de les grades, la princesa Charlotte, gran amant de l'esport, va viure amb entusiasme el partit. Els mitjans francesos van remarcar que “es va cobrir el rostre amb les mans” després del gol espanyol, però no va perdre la compostura.

Mentrestant, Leonor i Sofia celebraven aquell primer gol amb aplaudiments i una actitud positiva que no va canviar ni amb la derrota. Segons Point de Vue, “van gaudir cada segon” de la trobada, deixant clar que el seu paper no era només institucional, sinó també proper al sentir ciutadà.

| Instagram, @princeandprincessofwales

No només hi va haver cordialitat al camp. A Instagram, el príncep Guillem va compartir una imatge amb les princeses i un missatge amistós: “Que guanyi el millor equip, @casareal.es!” Una frase senzilla que simbolitza el to de respecte i camaraderia entre les famílies reials.

Clarament, amb els gestos observats aquest diumenge, la jove generació de royals comença a construir els seus propis vincles, allunyats de velles tensions. I encara que Charlotte encara és molt jove, mitjans com Paris Match ja veuen en ella una figura amb força. “No va poder contenir la seva alegria” en veure guanyar Anglaterra, van assegurar.