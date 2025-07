La confessió de Julia Otero sobre el seu ex, Ramon Pellicer, que pren molt de sentit

per Daniel H. Marín

Durant anys, Julia Otero va defensar amb fermesa l'estabilitat del seu matrimoni amb Ramón Pellicer, desmentint qualsevol indici de crisi. Tanmateix, una de les seves confessions més comentades sobre el seu exmarit avui adquireix un nou significat que fa pensar.

El que aleshores semblava una defensa ferma de la seva història d'amor ara s'interpreta sota una altra llum. I és que, amb el pas del temps, allò que negaven amb insistència va acabar fent-se realitat. Per què aquestes paraules han pres tanta rellevància avui.

| Europa Press, TV3

La confessió de Julia Otero sobre la crisi amb Ramón Pellicer que ara pren un altre sentit

En el seu moment, la unió entre Julia Otero i Ramón Pellicer va ser una de les més admirades del panorama mediàtic català. Ell, rostre consolidat als informatius de TV3; ella, una de les veus més reconegudes de la ràdio i la televisió. L'admiració que despertaven com a parella també comportava un intens escrutini mediàtic.

Els rumors sobre una possible crisi entre tots dos van començar a circular als mitjans a principis dels 2000. Malgrat l'hermetisme que tots dos mantenien sobre la seva vida privada, les informacions sobre un distanciament no cessaven. Va ser aleshores quan la revista Lecturas va aconseguir una entrevista amb la periodista, que va decidir trencar el seu silenci.

En aquella conversa, Julia Otero no va deixar lloc a dubtes: "Ho he passat malament amb els rumors de la meva crisi. Quan sortien especulacions sobre el meu matrimoni em posava fatal. En canvi, Ramón sempre s'ho ha pres amb més sentit de l'humor", va assegurar.

| Atresmedia

Les seves paraules pretenien tancar qualsevol polèmica. En aquell moment, eren molts els que apuntaven a un deteriorament silenciós en la seva relació, però ella va voler minimitzar l'impacte mediàtic. La contundència del seu testimoni oferia tranquil·litat… o això semblava.

Amb el pas del temps, la relació va acabar de manera discreta i sense grans titulars. Un divorci silenciós que confirmava, d'alguna manera, que aquelles especulacions inicials no anaven tan desencaminades. És aquí on la seva confessió, que en el seu dia semblava un desmentiment categòric, avui ressona amb un eco revelador.

Ramón Pellicer va optar pel silenci, mentre que Julia Otero va triar l'humor com a resposta

Tanmateix, la frase que més ha cridat l'atenció ha estat aquesta: "Els rumors sobre la meva crisi són tan divertits com els rumors sobre les meves propietats immobiliàries". La comparació, que en el seu dia semblava una anècdota irònica, adquireix ara una dimensió més significativa. Era una manera de protegir-se del judici públic.

Mentre la Julia s'explayava a la seva entrevista, Pellicer va optar per una actitud completament diferent. Quan els reporters li van preguntar sobre els rumors de crisi, la seva resposta va ser seca: "Passo del que es diu de la meva crisi", es va limitar a dir en aquell moment.

A diferència de la seva aleshores esposa, el periodista no va voler entrar en valoracions, ni tan sols treure importància al que es deia. La seva frase, més que tancar el tema, deixava una sensació d'incomoditat. Era cansament davant l'interès mediàtic o un senyal que la situació no era tan estable com s'afirmava.

| Europa Press

El contrast entre totes dues postures va ser evident. La Julia intentava suavitzar la situació amb comentaris distesos, fins i tot fent broma sobre suposades propietats que mai no va tenir. "A mi m'han arribat a dir que tinc cases a Vilassar, a Teià, a Sant Feliu de Codines… sense ser veritat", va comentar.

La confessió de Julia Otero sobre el seu exmarit Ramón Pellicer, que en el seu dia va sonar com un al·legat ferm, avui s'interpreta d'una altra manera. El pas del temps ha revelat que aquelles paraules amagaven més del que mostraven. Potser, rere aquell somriure serè, ja s'intuïa un desenllaç inevitable.