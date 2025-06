'Com si fos ahir' del 20 de juny: L'Eva descobreix un secret del Marcel

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del divendres 20 de juny arriba ple de tensió emocional, imitacions inquietants i nous enfrontaments que sacsejaran l’ambient laboral i personal dels protagonistes.

La Marta decideix visitar el Toni Petit per preguntar-li quan té previst tornar a treballar a La Iaia. Tot i la bona voluntat de la Marta per animar-lo i facilitar-li el retorn a la rutina, el noi segueix completament bloquejat després de tot el que ha viscut. Incapaç d’afrontar el dia a dia, el Toni Petit es mostra distant, desmotivat i sense forces per reprendre la feina.

Aquesta situació preocupa profundament la Marta, que comença a veure que la recuperació del Toni serà més llarga i complicada del que imaginaven, i que potser caldrà buscar ajuda externa per ajudar-lo a sortir del pou. Ell demana temps però la Marta argumenta que ja li va donar. Finalment el Toni confessa que té por de sortir al carrer.

| TV3, XCatalunya

El descobriment de l'Eva

Mentrestant, la relació entre la Vane i l’Eva adquireix matisos cada cop més desconcertants. La Vane, obsessionada amb la imatge i el comportament de l’Eva, decideix comprar-se una bossa exactament igual que la seva, i ja fa temps que imita molts dels seus gestos i estils.

Aquest mimetisme constant comença a inquietar seriosament l’Eva, que no sap si es tracta d’admiració, manca de personalitat o alguna cosa més inquietant. Però tot farà un gir quan l’Eva es presenta a casa del Marcel i descobreix que fa mesos que no hi viu ningú. Lligarà caps i descobrirà que el noi està d’okupa a casa de la Cati?

La venjança de la Cristina

D’altra banda, a La Barnateca, la Cristina explota quan descobreix que l’Eugeni li ha amagat l’acte de presentació del nou menú degustació, tot i que ella hi havia posat moltes esperances i feina. Se sent menystinguda i traïda, i no dubta a esbroncar l’Eugeni públicament.

| TV3

Lluny de quedar-se de braços plegats, la Cristina planeja una venjança que pot alterar l’equilibri intern del restaurant i posar l’Eugeni en una situació delicada.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 20 de juny de 2025?

El darrer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Durarà quaranta minuts. Com cada dia, després del ‘Cuines’, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.