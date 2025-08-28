Es viralitza un vídeo d'Helena Garcia Melero de fa 13 anys... i no és el de la seva mare

A la memòria col·lectiva de la televisió catalana han quedat desenes de moments sorprenents, divertits i fins i tot incòmodes. La televisió en directe té aquesta màgia: el que passa al plató o en una connexió no sempre es pot controlar. Helena Garcia Melero, rostre consolidat de TV3, sap bé què significa estar al centre de l'atenció per situacions així. I ara, més d'una dècada després, un fragment concret de la seva carrera torna a estar en boca de tothom.
La recuperació d'arxius televisius sol desfermar nostàlgia i, alhora, provoca que episodis oblidats recobrin vida amb un aire renovat. En aquest cas, el record no té res a veure amb la seva mare. Tothom recorda quan la senyora va trucar en directe al programa per consultar un dubte sobre cuina. En altres ocasions, també ha aparegut en directe, de manera presencial.
El vídeo d'avui té tocs humorístics i ha ressorgit amb força gràcies a les xarxes socials. El vídeo mostra una entrevista aparentment senzilla que va acabar sent un d'aquells moments televisius que ningú hauria imaginat.
El dia que els números dels ous van descol·locar un reporter
L'escena va passar el 2012 durant una connexió al programa Els Matins. Melero, amb el seu habitual to curiós i perspicaç, va voler preguntar a un granger sobre els codis de traçabilitat dels ous. La seva intenció era didàctica i volia explicar al públic els detalls d'un producte com els ous. Tanmateix, la formulació de la seva pregunta va donar lloc a un intercanvi inesperat.
“D'acord, Xavier, i els teus ous, quin número tenen?”. Es va sentir dir a la presentadora, provocant un desconcert immediat en el reporter desplaçat a Calaf. La confusió va generar segons de tensió i rialles contingudes fins que la periodista va rectificar aclarint que es referia. Evidentment, als ous de les gallines. El moment televisiu, rescatat ara per l'arxiu de 3Cat, ha fet riure a milers d'usuaris.
Reaccions actuals a un lapsus que ja és història televisiva
El més curiós d'aquest revival és la manera com el públic digital ha interpretat la situació tretze anys després. Molts espectadors han celebrat la naturalitat amb què Melero va sortir del pas i l'aire còmplice que es va generar amb el periodista.
En comentaris recents a les xarxes, alguns usuaris asseguren que aquest tipus d'espontaneïtat és el que fa falta a la televisió actual. D'altres expliquen que la periodista ha demostrat sempre mantenir el control, fins i tot en els moments més incòmodes.
Helena Garcia Melero no ha reaccionat públicament a la viralització d'aquest vídeo en particular. Tot i això, sí que se sap que en altres ocasions ha fet broma amb naturalitat sobre situacions similars. La seva trajectòria a la televisió catalana ha estat marcada per la serietat professional, però també per una proximitat que la converteix en un dels rostres més estimats de TV3. L'arxiu de 3Cat, que sol recuperar joies ocultes, ha encertat de ple triant aquest episodi que barreja humor, desconcert i memòria televisiva.
Un record que reforça el carisma de la presentadora
També és important destacar el fet que un fragment de fa tretze anys ressorgeixi amb tanta força diu molt sobre el magnetisme del personatge. No es tracta únicament d'un lapsus, sinó d'un instant en què la humanitat i l'espontaneïtat de la presentadora queden al descobert. Aquesta combinació, sumada a la complicitat amb els espectadors, explica per què el vídeo ha circulat amb tanta rapidesa.
Lluny d'entelar la seva carrera, aquest record torna a situar Helena Garcia Melero al centre de la conversa social. I és que, en un món on la viralitat mana, els moments inesperats tenen més valor que mai. La periodista catalana, amb una llarga trajectòria i un carisma consolidat, acaba de sumar una nova anècdota a la seva història televisiva. I tot, gràcies a uns ous que, al final, van fer riure mig país.