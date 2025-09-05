Així va descobrir Raül Balam la passió per la cuina. Carme Ruscalleda en dona fe

No tots els grans cuiners neixen somiant amb fogons i estrelles, i aquesta història ho confirma amb ironia. Una confessió familiar, explicada entre rialles i memòria, il·lumina l'inici d'una carrera avui admirada a Catalunya. Raül Balam va desvetllar el seu origen culinari en una trobada celebrada al carrer, amb micròfons, públic i complicitat familiar.
El que va passar sota la carpa del programa
El vídeo difós a Instagram mostra Carme Ruscalleda escoltant, i donant suport, a un relat que sorprèn per la seva sinceritat domèstica. La trobada, organitzada pel programa a la Plaça del Clot, va reunir oients curiosos i veïns atents a la xerrada gastronòmica. Segons explica la xef, el seu fill era l'alumne de la llei del mínim esforç i va arribar a suspendre absolutament tot.
L'avi, Ramon, va proposar un càstig exemplar: posar-lo a treballar a la botiga familiar, entre xarcuteria, guisats i matança. Allà, entre ganivets i vapors, Balam va descobrir l'encís de transformar el cru en cuina, i ja no va voler tornar a estudiar. El mateix Raül ho ha explicat en altres ocasions amb idèntiques paraules, com en una entrevista de RTVE Catalunya el 2022.
D'un càstig a dues estrelles Michelin
La travessia va continuar al restaurant Sant Pau, el temple de la família, fins que Balam va assumir el comandament creatiu de Moments. El menjador de luxe del Mandarin Oriental de Barcelona llueix dues estrelles Michelin i un estil marcat per la precisió i el relat. Moments va obrir el 2010, va obtenir la seva primera estrella el 2011 i la segona el 2013, consolidant el projecte liderat per Balam.
Carme, l'única dona amb set estrelles, va tancar Sant Pau el 2018 per reorientar la seva vida, sense deixar de tutelar projectes familiars. Mare i fill van celebrar el quinzè aniversari de Moments amb un menú homenatge i controls de qualitat mensuals, segons van explicar recentment. Raül amplia a més el seu radi amb projectes com Cuina Sant Pau o El Drac de Calella.
Ruscalleda descriu aquell adolescent que suspenia tot i jura que la feina va ser la gran sacsejada que necessitava. L'escena acumula comentaris elogiosos, amb seguidors que la qualifiquen de dona admirable i mare exemplar, orgullosa de l'ofici heretat. Balam, que ha parlat sense embuts sobre la seva addicció i la seva recuperació, afegeix pes humà a una carrera cuinada amb perseverança.
El fenomen Ruscalleda-Balam
Avui, la societat gastronòmica catalana reconeix aquesta sinceritat, i les xarxes amplifiquen cada gest de complicitat entre mare i fill. Ruscalleda va guanyar fama mundial amb la cuina de Sant Pau i la seva filial japonesa, a més del laboratori domèstic que sempre va ser la seva botiga inicial. Aquest llegat dialoga a Moments amb la mirada de Raül, amb tècnica actual, narrativa lúdica i sensibilitat micheliniana.
La confessió sobre el càstig no és màrqueting oportunista, sinó un capítol conegut que ell mateix ha repetit davant càmeres i micròfons. Per això el clip funciona, perquè encaixa meritocràcia real, memòria familiar i el tipus de transparència que avui exigeixen els seguidors. Amb Sant Pau tancat i l'energia centrada a Barcelona, la dupla explora una nova etapa menys temàtica i més lliure en els seus menús.