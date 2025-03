'Com si fos ahir' del 24 de març: Moviment del Quique amb la Marta i el Salva

El capítol de 'Com si fos ahir' del dilluns 24 de març arriba amb situacions complexes que obliguen els personatges a enfrontar-se a decisions difícils i moments de gran tensió emocional.

A la primera trama veurem que la Gina fa un descobriment impactant quan s'assabenta que el Ricard ha tornat a enganyar la Lídia. Les dues cosines es confirmen com els personatges més fleumes de tota la sèrie – amb permís de l’Eva – però la Lídia s’avança a la Gina.

Aquest fet provoca una profunda decepció i una forta indignació tant en la Gina com en el Valeri, que es mostra particularment afectat per la situació. Tan bon punt rep la notícia, el Valeri no dubta a trucar a la seva mare per esbroncar-la, una conversa que acaba fent trontollar emocionalment la Lídia.

De poc servirá ja que a l’avançament que hem vist després del capítol d’avui podem observar una Lídia totalment entregada a l’estafador. Una possibilitat és que tot sigui una estratègia però coneixent la Lídia tot indica que no és el cas.

La Cèlia marca límits

Per la seva banda, la Cèlia torna a treballar presencialment a l'oficina després del seu recent atac d'ansietat. La seva tornada provoca una reacció inesperada dels seus companys, que intenten sobreprotegir-la constantment. Malgrat les bones intencions, la Cèlia es veu obligada a recordar-los amb fermesa que no està malalta i que simplement necessita treballar a un ritme diferent per poder gestionar millor l'estrès. També veurem com fa les paus amb la Noe.

El Quique alerta la Marta i el Salva

Mentrestant, el Quique decideix compartir les seves preocupacions sobre el Joel amb la Marta i el Salva després d’haver trobat un sobre amb diners sospitosos a la motxilla del noi. Els hi diu que hi havia 150 euros i que dubta que els diners fossin d’una feina normal. A més, alerta sobre l'actitud del Joel a l'institut, que cada vegada és més preocupant.

Aquestes revelacions augmenten la inquietud sobre què està passant realment amb el Joel i com ha pogut involucrar-se en assumptes potencialment perillosos. Aquesta situació delicada obligarà la Marta i el Salva a prendre decisions ràpides per intentar entendre millor què està passant i ajudar el noi abans que sigui massa tard.

Els explicarà el Joel que el seu pare li exigeix diners des de la presó? Després de moltes especulacions ja hem conegut qui hi havia darrere del xantatge. El pare del Joel no es pensa aturar i qui sap què pot passar si surt de la presó.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 24 de març de 2025?

El primer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc de la tarda. Durarà, segona la programació oficial de TV3, trenta-vuit minuts. Es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.