L'actriu catalana que ha fet 100 anys: Celebració de primera

Catalunya és un país d'actors, actrius i tota mena d'artistes. Tenim una indústria cultural molt potent des de fa segles. Des de l'aparició de TV3, les sèries que s'emeten a la televisió pública són un clar exemple, igual que les cartelleres dels teatres de Barcelona i de la resta de ciutats del país, on hi ha professionals excel·lents.

El Teatre Romea de Barcelona ha commemorat aquest dilluns els 100 anys de la prolífica actriu Teresa Cunillé (Sabadell, 1924). La propietat i la Fundació Romea han impulsat l'acte en reconeixement a la seva contribució al teatre català en companyia de familiars, amics i companys que han compartit la seva trajectòria al món del teatre. La cerimònia 'Teresa Cunillé, 100 anys.

Una vida de teatre ha estat conduïda pel dramaturg i director Jaume Viñas i l'actriu Lloll Bertran. La festa d'aniversari al Romea ha comptat amb la presència de figures de l'art escènica catalana com Josep Maria Flotats, Sílvia Munt, Francesc Nel·lo, Lali Barenys, Anna Güell o Maite Guisado.

100 anys i sis dies

100 anys i sis dies. Això ha passat des que va néixer Teresa Cunillé fins que s'ha fet la festa d'homenatge. Rosa Badia ha tingut unes paraules per a ella i ha publicat un missatge a les seves xarxes socials: "Ha treballat en més de 100 obres al Teatre_RomeaI té 100 anys! i 6 dies. S'havia de celebrar i s'havia de fer al seu teatre Per molts anys Teresa Cunillé. Una vida de teatre. Diu que fa dies que "parece . que voli" Família, companys i públic l'han ovacionat com ella és mereix".

Cursa de Teresa Cunillé

Teresa Cunillé és coneguda per interpretar molts papers en moltes obres de teatre diferents, especialment al Teatre Romea. En aquest sentit, Cunillé va explicar que havia actuat a tots els teatres de la ciutat, però aquest ho sentia com a seu. "Aquest és el meu teatre", va dir.

Així mateix també va aparèixer a Nissaga de Poder, la sèrie que es va emetre a TV3 entre el 1996 i el 1998. Cunillé no tenia un paper principal, però era una de les actrius més importants del moment i d'una sèrie que va marcar un abans i un després a TV3.