El actor que participó en las 3 primeras series de TV3… y prácticamente desapareció

Aunque tarde o temprano muchos actores de una serie de sobremesa de TV3 – y de cualquier otra cadena- vuelven a aparecer en futuras series de la misma franja horaria, no es habitual que repitan tres veces seguidas. Uno lo consiguió.

Quizás no recuerdes el nombre, pero si su cara. Han pasado muchos años pero es inconfundible. Estamos hablando de Pere Eugeni Font. En Poble Nou tuvo un papel más bien escaso, apenas un par o tres de capítulos. Fue el policía encargado de proteger a Ferran (Joel Joan) cuando una mafia quería acabar con su vida al saber que quería delatarlos.

En la serie posterior a Poble Nou, Secrets de Família, tuvo un papel algo diferente. Pere Eugeni interpretó a un anticuario aprovechado con más deudas que clientes. Inicialmente era el amante de Joana (Núría Hosta) pero cuando lo dejaron, el ex marido de Joana, el malvado August lo ‘recuperó’. Le propuso ayudarle a arruinar a Albert (Pep Ferrer). Y lo consiguieron. Albert perdió todo su dinero, su casa familiar e incluso engatusó a su hermano para que le diera la escritura de su casa. Y también la perdió. El plan de August era conseguir llevarse a la cama a la mujer de Albert, Dolors (Montse Guallar) de la que llevaba toda la vida enamorado.

En Nissaga de Poder recuperó el papel de policía. Era el sargento Voltes. Intervino en varios crímenes de la serie – se contaron por decenas – pero su actuación más relevante tuvo que ver con el secuestro de Abril Montsolís. Una trama que fue determinante en la serie y que – atención spoiler – acabó con la muerte del personaje interpretado por Mónica López. A nivel personal, acabó emparejado con otra sargento. La sargento Aguirre, interpretada por Roser Batalla. A partir de ahí prácticamente desapareció.

Otras series de TV3

Tras Poblenou y Secrets de Família, la lista de series de TV3 es larga. Estació d'Enllaç, Nissaga de Poder, Laberint d'Ombres, El cor de la ciutat, La Riera, Com si fos ahir... y estas no son todas. Algunos aparacen en series de manera alternativa, pero no segudia, como sí hizo Pere Eugeni con las tres primeras. A partir de ahí, sus intervencenciones han sido testimoniales. Por ejemplo, intervino en 'El cor de la ciutat' en un capítulo y en 'Merlí', en dos.