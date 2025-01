Yeremay té els dies comptats al Deportivo de la Coruña: Un ex del Barça el vol

per Sergi Guillén

El Real Club Deportivo de La Corunya travessa un moment agredolç en la seva present temporada. Per una banda, el rendiment d'alguns dels seus futbolistes més destacats està sent un alè d'aire molt fresc per a l'afició, que somia amb el retorn a l'elit.

Per l'altra, l'èxit d'aquestes peces clau també els exposa a l'interès d'equips amb més múscul financer, disposats a pescar a Riazor. Un dels casos que més preocupa a la directiva és el de Yeremay Hernández. El talent canari de 22 anys que s'ha convertit en la gran sensació ofensiva de la plantilla dirigida per Òscar Gilsanz.

La gran perla del Depor

Yeremay, a qui molts coneixen com el “Diamant canari”, va ser format en pedreres de renom. Passant per les categories inferiors del Real Madrid, abans d'arribar al Dépor Fabril i posteriorment consolidar-se en el primer equip. Aquesta temporada, l'atacant ha jugat 17 partits en Segona Divisió, on ha marcat 7 gols i repartit 3 assistències.

| Instagram

Unes xifres impressionants per a un futbolista que sol actuar com a extrem o mitjapunta. El seu desequilibri, capacitat de desbordament i facilitat per trobar porteria l'han situat en el radar de diversos clubs, entre ells el Como de la Serie A italiana.

La notícia que el Como, equip que entrena Cesc Fàbregas, estaria disposat a abonar la clàusula de rescissió de Yeremay. Estimada en uns 10 milions d'euros, ha desfermat totes les alarmes a Corunya.

L'entitat gallega, que confia plenament en el creixement de la seva joia canària, desitja retenir-lo almenys fins a final de temporada. Perquè continuï ajudant en l'objectiu de lluitar per un ascens. No obstant això, la realitat econòmica obliga a considerar qualsevol oferta substancial, més encara si el club interessat presenta un pagament immediat tan elevat.

Un fitxatge demanat pel mateix Fàbregas

El gran valedor d'aquesta operació seria precisament Cesc Fàbregas, una figura respectada que coneix de primera mà el talent espanyol. I s'ha proposat enfortir el Como amb jugadors de qualitat, experiència i projecció.

Ja ho va demostrar fitxant futbolistes com Sergi Roberto, Pepe Reina, Alberto Moreno o Nico Paz. Tots han arribat al Giuseppe Sinigaglia amb la missió d'elevar el nivell competitiu del projecte. I Yeremay encaixaria a la perfecció a la banda o com a mitjapunta, aportant joventut, desbordament i gol.

El Depor, conscient de l'interès que desperta Yeremay, busca una estratègia que els permeti, si no retenir-lo, almenys aprofitar al màxim la seva sortida. No és fàcil per a un club de Segona Divisió rebutjar 10 milions d'euros, sobretot quan part dels seus objectius esportius poden passar per afermar el futur econòmic.

De confirmar-se l'operació en aquest mercat d'hivern, Yeremay passaria a engrossir la llista de promeses que s'han marxat a lligues estrangeres a la recerca d'oportunitats.