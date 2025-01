Hansi Flick es posa seriós amb els jugadors del Barça: 'És la tercera vegada que...'

El FC Barcelona d'Hansi Flick viu dies de màxima tensió en la prèvia del Clàssic de la Supercopa d'Espanya, on s'enfrontarà al Real Madrid d'Ancelotti. Tanmateix, més enllà de la preparació tàctica per a un encontre tan transcendental.

El que ha centrat l'atenció en les últimes hores és la fermesa del tècnic alemany davant els retards d'alguns futbolistes. Flick no ha dubtat a enviar un missatge molt contundent sobre la importància de la puntualitat, una qualitat que considera totalment innegociable per al bon funcionament de l'equip.

Sense pèls a la llengua en la prèvia

Durant la roda de premsa prèvia al Clàssic, Flick va ser qüestionat sobre la porteria blaugrana. Especialment després del rebombori suscitat per la suplència d'Iñaki Peña en l'últim partit davant l'Athletic Club. L'entrenador germànic, conegut pel seu rigor en qüestions disciplinàries, va aprofitar per aclarir la situació.

“Mai dic qui començarà, els dos porters han fet partits bons i depèn del que plantejarem, no puc dir res. Però he d'aclarir que no hi ha tant de soroll com es diu. Els dos són professionals i no hi haurà problema, és la tercera vegada que arriben tard”.

| F.C. Barcelona

Amb aquestes paraules, feia referència a les absències d'Iñaki Peña i també de Jules Koundé, que no han mostrat la puntualitat que Flick exigeix.

No és la primera vegada que la gestió del tècnic alemany posa el focus en la disciplina interna. Després del partit davant l'Athletic, Flick es va limitar a justificar la titularitat de Wojciech Szczesny –apodat “Tek”– amb un escuet “Ha jugat Tek”, sense donar més explicacions.

Ara, aquesta aparent fredor pren forma en desvelar-se que les decisions sobre les alineacions han estat condicionades per qüestions que transcendeixen el purament esportiu. L'entrenador ha recalcat la importància de mantenir un ordre al vestidor, i aquells que es desviïn dels camins establerts hauran d'assumir les conseqüències.

Demana compromís abans de la final de demà

La rellevància del Clàssic de la Supercopa no fa més que augmentar la pressió dins del conjunt blaugrana. El FC Barcelona necessita mostrar la seva millor versió per retallar distàncies. Amb un Madrid que, a aquestes altures de la temporada, lidera la taula de LaLiga EA Sports amb 43 punts en 19 jornades, seguit per l'Atlètic i el mateix Barça.

| FCB

L'afició culé està expectant per veure si els esforços de Flick en l'apartat disciplinari es tradueixen en un rendiment col·lectiu sòlid i consistent. Des que va aterrar a la banqueta culé, Flick ha deixat clar que pretén instaurar una cultura d'exigència i compromís.

On tots els jugadors –des de les estrelles fins a les noves incorporacions– s'adaptin a un codi de conducta ferri. La puntualitat, el respecte mutu i la mentalitat competitiva són alguns dels pilars que el preparador alemany considera essencials. Per recuperar la identitat d'un Barça que, en els últims anys, ha viscut alts i baixos en l'esportiu.