La Reial Societat i Imanol Alguacil en xoc: Un crac se n'anirà al Liverpool

La Reial Societat torna a enfrontar-se a un desafiament que sembla ja habitual: la possible marxa de les principals estrelles. L'estiu passat, l'equip d'Imanol Alguacil va haver de dir adéu a jugadors fonamentals com Robin Le Normand i Mikel Merino, cosa que va debilitar la plantilla de cara a l'actual temporada. Ara, un altre cop podria estar en camí si no aconsegueixen classificar la Champions League, i totes les mirades apunten Take Kubo.

I és que, segons El Nacional, el Liverpool ha fixat el seu interès en Take Kubo com a substitut de Mohammad Salah, que té moltes probabilitats d'abandonar Anfield el proper estiu. L'egipci, una llegenda viva dels 'reds', acaba contracte aquesta temporada i, encara que encara no hi ha confirmació oficial, tot indica que no renovarà. Amb 221 gols i 99 assistències a 366 partits, l'atacant ha deixat un llegat incomparable. La marxa deixarà un buit que el club necessita omplir amb un jugador de qualitat i potencial, i Take Kubo encaixa perfectament en aquest perfil.

Tot i que Kubo no va començar la temporada de la millor manera, les últimes setmanes ha mostrat un ressorgiment que no ha passat desapercebut. La seva brillant actuació contra el Barça va ser un recordatori de la seva qualitat com a atacant. Velocitat, habilitat, visió de joc i intel·ligència tàctica són només algunes de les qualitats que el converteixen en un jugador destacat. Als seus 23 anys, Kubo no només té un present brillant, sinó també un futur prometedor, cosa que el Liverpool està disposat a aprofitar.

L'interès de l'equip anglès no és nou. Ja en el passat, els 'reds' van considerar fitxar el japonès, però les circumstàncies no van permetre tancar el tracte. Ara, la situació ha canviat i el Liverpool està preparat per apostar fort per Kubo. Amb una clàusula de rescissió de 60 milions d'euros, el fitxatge és més que assumible per al club anglès, que busca reforçar la plantilla amb jugadors de qualitat garantida.

Mohamed Salah deixa un buit que Kubo podria omplir

El futur de Salah ha estat un dels temes més discutits a Anfield en els darrers mesos. Amb 8 gols i 6 assistències en 11 partits aquesta temporada, l'egipci ha participat al 67% dels gols del Liverpool a la Premier. La seva sortida serà un cop dur per a l'equip, que necessita un recanvi de garanties. Segons informes, Take Kubo és el candidat favorit de la direcció esportiva per ocupar aquest lloc crucial.

El perfil de Kubo encaixa perfectament en allò que busca el Liverpool: un jugador jove, talentós i amb experiència en competicions europees. La seva capacitat per exercir-se tant en banda com al centre de l'atac el converteix en una opció versàtil i atractiva. A més, la seva recent evolució a la Reial Societat ha demostrat que pot rendir al màxim nivell contra rivals de primer nivell.

Al Reale Arena, la possible marxa de Kubo genera preocupació. Amb una clàusula de rescissió accessible i un interès creixent de clubs d'elit, retenir el japonès sembla una tasca complicada. Tot i que els aficionats esperen que romangui a l'equip, la realitat és que la seva sortida sembla inevitable si arriba una oferta formal del Liverpool.