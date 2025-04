El diari Marca comença la campanya contra Carlo Ancelotti amb un titular clar

La situació actual del Real Madrid ha fet un gir inesperat després dels últims resultats negatius en competicions clau. Els dubtes sobre el rendiment i la cohesió de l'equip han tornat a emergir amb força, posant novament el focus a la banqueta blanca i el seu responsable màxim.

Després d'una contundent derrota per 3-0 davant l'Arsenal a l'Emirates Stadium, el Real Madrid s'enfronta ara a una sèrie de qüestionaments profunds sobre el seu rendiment aquesta temporada. L'equip, que en anys anteriors destacava per la seva solidesa i capacitat per gestionar partits difícils, sembla haver perdut aquest segell característic que Carlo Ancelotti havia aconseguit imprimir des del seu retorn el 2021.

| @mrancelotti

La situació actual és crítica no només pels resultats recents, sinó també pel joc desplegat sobre la gespa. La sensació generalitzada és que, malgrat tenir jugadors de gran qualitat tècnica, el Real Madrid ha deixat d'actuar com un bloc homogeni, mostrant nombroses desconnexions i manca de fluïdesa en totes les seves línies. Això s'ha evidenciat especialment després de la sortida del migcampista alemany Toni Kroos, qui fins a la seva marxa era el principal organitzador del joc madridista.

Una de les dades que més preocupa al madridisme és l'augment considerable de derrotes aquesta temporada. L'equip dirigit per Ancelotti ja acumula onze derrotes en el que va del curs 2024/2025, una xifra alarmant si es compara amb les dues úniques derrotes del curs passat. A més, la situació en lliga tampoc ofereix un panorama encoratjador: actualment l'equip se situa segon, a quatre punts del FC Barcelona, deixant escapar punts clau en encontres on tradicionalment el Madrid imposava la seva autoritat.

A nivell europeu, la derrota davant l'Arsenal ha estat especialment dolorosa perquè exposa vulnerabilitats significatives en partits decisius, quelcom poc habitual en l'era recent de l'equip. Amb cinc derrotes ja acumulades en l'actual edició de la Champions League, la sensació de fragilitat del projecte d'Ancelotti és evident i preocupant.

| Real Madrid

Gestió qüestionada des de la banqueta

Carlo Ancelotti ha rebut crítiques dures no només pels resultats, sinó també per la seva gestió durant els partits. Una de les principals queixes és la lentitud amb què executa els canvis durant els duels, desaprofitant oportunitats clau per revertir dinàmiques adverses. Davant l'Arsenal, aquesta situació va ser evident, amb canvis tardans i qüestionables, que van limitar encara més la capacitat de reacció de l'equip.

Jugadors joves com Endrick o Arda Güler han romàs gairebé invisibles en encontres transcendentals, mentre que opcions més experimentades com Brahim Díaz amb prou feines reben minuts per mostrar el seu potencial. La limitada gestió del desgast físic també ha generat interrogants, veient l'equip arribar sense frescor a trams decisius de la temporada.

El futur immediat d'Ancelotti, en dubte

Aquest escenari complex ha fet que el diari Marca destaqui avui en portada la delicada situació del tècnic italià amb un contundent titular: "Ancelotti i els errors que ara mateix el deixen a la corda fluixa". La publicació madrilenya, amb àmplia influència entre el madridisme, sembla haver començat a plantejar obertament la continuïtat de l'entrenador, quelcom que podria marcar l'agenda en les pròximes setmanes.

Ancelotti, conscient del delicat moment que travessa, va admetre recentment la manca d'equilibri en el seu equip, reconeixent implícitament els problemes tàctics que no ha pogut resoldre fins ara. La pròxima setmana es presenta com a clau per a ell, especialment en la tornada de semifinals de Champions davant l'Arsenal al Santiago Bernabéu, on la remuntada serà imperativa per sostenir el seu projecte.

La temporada es troba en un punt crític, i la paciència tant del club com de l'afició sembla estar al límit. La pressió sobre Ancelotti és màxima, i el seu futur al capdavant de l'equip dependrà, en gran mesura, del rendiment i l'actitud que el Real Madrid demostri en els pròxims partits clau.