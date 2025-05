Carme Barceló sentencia sobre la falta a Lamine Yamal en el Clàssic: 'El turmell...'

El Clàssic entre el FC Barcelona i el Real Madrid continua generant controvèrsia arbitral en cada jugada clau del partit. El segon gol madridista, anotat per Kylian Mbappé, ha aixecat fortes protestes entre aficionats culers, que reclamen una falta prèvia sobre Lamine Yamal. La polèmica ha cobrat més rellevància després que periodistes i comptes especialitzades analitzessin detalladament l'acció.

La polèmica falta sobre Lamine Yamal

En el minut del segon gol del Real Madrid, Fede Valverde roba una pilota clau a Lamine Yamal, donant pas a la jugada que acabaria en gol. En les repeticions televisives s'observa com el migcampista uruguaià trepitja lleugerament el jove atacant blaugrana al turmell, provocant la seva caiguda. Tot i això, el col·legiat del partit, Hernández Hernández, va considerar que l'acció no mereixia sanció i va deixar seguir el joc.

La polèmica ràpidament va saltar a les xarxes socials. El compte especialitzat Arxiu VAR va afirmar categòricament a Twitter: "El VAR es va desentendre en el segon gol de Mbappé. Valverde, que no arriba a la pilota en cap moment, trepitja Lamine Yamal, fent-lo caure. HI HA FALTA PRÈVIA. Hernández Hernández no va apreciar la infracció i Martínez Munuera es va rentar les mans".

| Twitter

Les crítiques de Carme Barceló

Entre les veus crítiques destaca la periodista Carme Barceló, que es va mostrar taxativa en la seva valoració de l'incident: "El turmell de Lamine Yamal certifica la falta prèvia al gol". Les seves paraules reflecteixen el sentir generalitzat de gran part del barcelonisme, que considera que aquesta acció hauria d'haver estat revisada pel VAR i anul·lada per falta prèvia.

Aquest incident no és l'únic que ha generat controvèrsia durant el partit. En el primer gol del Real Madrid, anotat també per Mbappé des del punt de penal, hi va haver protestes per un possible fora de joc previ del davanter francès. Tot i que la normativa sembla donar suport a la decisió arbitral en aquesta acció, les crítiques no es van fer esperar a les xarxes socials.

A més, també hi ha controvèrsia al voltant del segon gol del FC Barcelona, marcat per Lamine Yamal. En aquesta ocasió, la polèmica gira al voltant d'una possible mà prèvia del migcampista Frenkie de Jong, tot i que finalment el gol va ser validat.

El resultat al descans: festival golejador

Més enllà de les polèmiques, el partit ha estat un autèntic espectacle ofensiu en la seva primera meitat. Després d'uns primers minuts frenètics, el marcador al descans reflecteix un contundent 4-2 favorable al Barça, destacant la intensitat i eficàcia del conjunt blaugrana després de començar perdent ràpidament per 0-2. Sens dubte, el Clàssic no està decebent.