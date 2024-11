Bomba d'Eduardo Inda sobre Arda Güler: 'Està molt...'

El nom d'Arda Güler segueix sent un dels favorits entre els aficionats del Reial Madrid, però la seva situació a l'equip no és l'esperada. Des de la seva arribada, el jove turc ha demostrat tenir un talent desbordant, i cada cop que juga amb la selecció de Turquia, deixa clar que és un veritable joc. Tot i això, Carlo Ancelotti sembla no confiar del tot en ell, limitant el seu temps al camp i relegant-ho a un paper secundari. Aquesta falta de protagonisme ha començat a passar factura, i segons Eduardo Inda, Güler estaria buscant una sortida al mercat d'hivern per obtenir els minuts que considera merèixer.

Al programa El Chiringuito de Jugones, Eduardo Inda va revelar detalls sobre la frustració de Güler. "Arda Güler juga gairebé res, el partit de dissabte va ser dels pocs a l'últim mes", va afirmar Inda. "Està molt mosquejat. A Ancelotti no li agrada; a Davide sí, però a Carlo no, perquè li falta físic i caràcter". Inda va afegir que Güler ha expressat indirectament el seu desig de sortir cedit al gener, buscant més minuts en un equip on pugui desplegar el seu potencial. Segons Inda, una de les destinacions potencials seria el Fenerbahçe, que actualment dirigeix José Mourinho.

Amb només 307 minuts acumulats aquesta temporada, Arda Güler ha passat més temps a la banqueta que al camp. Tot i que va tenir una oportunitat de jugar contra l'Osasuna, amb prou feines va disputar 15 minuts. La seva exclusió va ser encara més evident quan, amb el partit sota control i Lucas Vázquez lesionat, Ancelotti va preferir donar entrada a Modric en lloc de donar-li una oportunitat a Güler. La situació es torna cada cop més insostenible per al jove turc, que sent que el seu creixement està sent frenat per la manca de confiança de l'entrenador italià.

| Real Madrid

Florentino Pérez respon

El Reial Madrid, però, té una opinió diferent. Des de la directiva del club, consideren Arda Güler com una peça clau per al futur i no planegen deixar-lo sortir ni al gener ni a l'estiu. Vine al turc un jugador amb un gran potencial, que podria brillar a l'equip si rep més minuts. Segons Inda, "els dirigents del club blanc creuen que hauria de tenir més minuts dels que li està donant Carlo Ancelotti".

Tot i la seva situació al Reial Madrid, Güler segueix mostrant la seva qualitat en cada oportunitat que té amb la selecció de Turquia. Als partits internacionals, gaudeix d'un rol molt més protagonista. En quatre partits d'aquesta temporada, ha estat titular en tots, completant-ne dos i acumulant un gol i una assistència. El seu rendiment en el combinat turc contrasta notablement amb la poca participació que té al club blanc.

A mesura que el mercat d'hivern s'acosta, la possibilitat d'una cessió comença a sonar amb més força. Güler desitja més minuts i protagonisme, cosa que fins ara li ha estat negada al Reial Madrid. Tot i això, l'última paraula la té el club, que considera el jove turc una inversió a llarg termini. Caldrà esperar per veure si el Reial Madrid decideix retenir-lo o si finalment accedeix al desig de buscar minuts en un altre equip.