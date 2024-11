Gir de 180 graus de Pedrerol amb el Barça en tot just un dia: 'Em recorda a...'

La derrota del Barça contra la Reial Societat ha generat diverses reaccions, tant entre els aficionats com als mitjans de comunicació. Mentre el barcelonisme s'enfoca a culpar l'àrbitre per decisions polèmiques, pocs estan disposats a reconèixer el baix nivell de joc que va mostrar l'equip. La Reial Societat no només va guanyar, sinó que va dominar, generant múltiples oportunitats i deixant el Barça en evidència. En aquest context, Josep Pedrerol ha mostrat la sorpresa i la crítica cap a l'actitud del Barça després del partit.

| El Chiringuito

Pedrerol, al seu programa, va començar expressant que “no és el Barça de Flick, és el Barça de Lamine Yamal”. Segons el periodista, la dependència del jove talent és un reflex de la manca d'identitat a l'equip dirigit per Hansi Flick. Per a Pedrerol, “Flick, sense Lamine Yamal és molt poc Flick”. En les declaracions, Pedrerol va assenyalar que la derrota hauria d'haver servit com una "crida d'atenció" per a l'equip i els seus seguidors, però la reacció del club ha estat decebedora.

El periodista va comentar que Flick, en referir-se al polèmic gol anul·lat a Lewandowski, només va donar la culpa a l'àrbitre. “Veiem una foto i ja ens creiem el millor fotògraf del país”, va ironitzar Pedrerol, suggerint que el Barça hauria de fer una reflexió més profunda sobre el seu joc, en lloc de buscar excuses externes.

Amb els peus a la terra

Pedrerol també va destacar l'excel·lent nivell de la Reial Societat al partit, esmentant com l'equip d'Imanol Alguacil “va jugar molt bé i va prémer molt el Barça a dalt”. Segons Pedrerol, la Reial Societat va tenir diverses oportunitats per ampliar el marcador i deixar en evidència el conjunt blaugrana. “I hi va haver ocasions per a un 0-4 que hauria estat increïble”, va afegir.

Tot i la derrota, Pedrerol va confessar que en un primer moment va pensar que aquesta podia ser positiva per al Barça. "És un toc d'atenció per a aquells que venen eufòria, que s'ha guanyat tot", va comentar, suggerint que la derrota hauria d'ajudar a moderar les expectatives. Per a Pedrerol, aquest resultat hauria de servir perquè l'equip recuperi l'autocrítica i deixi de “llençar les campanes al vol”. Tot i això, la falta d'autocrítica per part del Barça ha canviat la seva percepció inicial.

En paraules de Pedrerol, “la reacció del Barça no m'agrada”. Aquesta actitud de victimisme i manca d'autocrítica, segons ell, recorda “etapes pretèrites quan el Barça sempre palmava”. Pel periodista, aquest Barça mostra símptomes de tornar a actituds del passat, quan l'equip solia buscar excuses en comptes de reconèixer els seus errors.