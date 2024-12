Xavi no el va voler, està triomfant i el seu retorn al Barça cada cop més a prop

La secretaria tècnica del FC Barcelona vol reforçar tots dos laterals de cara a la temporada que ve perquè tant Jules Koundé com Alejandro Balde són indiscutibles, no obstant, els seus substituts estan lluny del nivell esperat per Hansi Flick.

Al Barça estan controlant un jugador que encara té un % dels seus drets. Es tracta d'Oscar Mingueza, un jugador que Koeman va fer debutar i va tenir un protagonisme que es va anar acabant amb l'arribada de Xavi Hernández a les banquetes.

El Barça vol repescar-ho i té el 50% dels drets del jugador, de manera que el fitxatge costaria 10 milions d'euros ja que el Celta li va posar una clàusula de 20 milions.

Mingueza està destacant al Celta i ha debutat amb l'absoluta

Oscar Mingueza porta 2 gols i 5 assistències des de començament de temporada i està sent una de les grans revelacions. Koeman ho va fer debutar i va combinar la posició de central i lateral però ara sembla haver-se consolidat al costat dret.

| F.C. Barcelona

Després de la seva última mala experiència al Barça ja que amb Xavi amb prou feines va tenir oportunitats i minuts, Mingueza se n'aniria al Celta de Vigo sense aquesta pressió ni aquells focus que tenia al Barça, on ha demostrat la seva vàlua i ha cridat l'atenció a Luis De La Fuente, que el convocaria amb la selecció absoluta després de les grans actuacions.

Al Barça ho estan vigilant ja que tenen el 50% dels drets del jugador i estan disposats a fer un esforç per repescar-lo per donar competència a Jules Koundé al lateral.

Competència per al lateral dret amb un damnificat

L'arribada d'Oscar Mingueza suposaria un alleujament per a Flick ja que només confia en Jules Kounde en aquests moments i per això el francès no pot agafar ni un refredat, per això la intenció de reforçar el lateral.

El calendari ajustat, lesions i la quantitat de partits obliguen a tenir dos jugadors de garanties per lloc. El damnificat en aquest cas és Héctor Fort,el jove del planter de 17 anys que amb prou feines està tenint oportunitats i que si ja disputa pocs minuts, amb la possible arribada d'un altre lateral obligaria el català a marxar cedit per agafar confiança i minuts.

El club està treballant en aquesta operació i confien que es faci realitat el proper estiu per una xifra fixa de 10 milions d'euros, ja que el club gallec li va posar una clàusula de 20 milions.

Mingueza veuria amb bons ulls recalar al club on va créixer i té família, buscant una segona oportunitat després d'haver agafat protagonisme i sobretot més experiència des d'un entorn més tranquil. El club i el jugador haurien d'acordar termes econòmics que no suposaran cap obstacle a l'operació.