Rumb a la Premier League: Míchel podria perdre un dels pilars del Girona

No està sent una temporada gens senzilla per al Girona. Encara de ressaca per la fita històrica de la 2023/24, els de Míchel estan lluny de trobar aquella versió que va trencar completament el seu sostre. Enllacen ara tres derrotes consecutives, dinàmica que els ha allunyat de la zona noble de la taula. El que és evident és que tornar a ficar-se a la Champions és qüestió de pura utopia; almenys aquest any.

Per això, a Montilivi es tem per una possible fugida de talents. Quelcom similar al que ja va ocórrer l'estiu passat. I, en aquest ordre d'idees, un dels que té moltes paperetes de sortir, pel seu enorme cartell, és Viktor Tsygankov. De fet, segons ha informat Fichajes.net, ja té a diversos equips de la Premier apostant fort per ell.

No queda altra que assumir-ho

Viktor Tsygankov va arribar al Girona al gener de 2023 des del Dinamo de Kiev per una xifra de 5 milions d'euros, encara que el seu valor de mercat s'estimava en uns 22 milions. Aquest fitxatge, en el seu moment, va ser vist com una gran oportunitat per a ambdues parts, especialment tenint en compte que l'equip ucraïnès es va reservar el 50% d'una futura venda.

El jugador de 27 anys es va adaptar ràpidament al futbol espanyol, convertint-se en un dels pilars fonamentals de l'esquema de Míchel, gràcies a la seva velocitat, tècnica i capacitat de generar perill constantment per banda. No obstant això, la Premier League ha començat a trucar a la porta de l'extrem ucraïnès.

Tsygankov es troba en el punt de mira de diversos equips anglesos que busquen reforçar les seves plantilles per a la següent temporada, i el seu estil de joc sembla ajustar-se perfectament al ritme vertiginós de la competició anglesa. I, davant d'això, poc hi ha a fer; moltes vegades, no queda altra que resistir-se i assumir que una proposta anglesa és sempre més temptadora que prolongar l'estada en un equip 'del munt' espanyol.

En la present temporada, Tsygankov ha disputat 20 partits en totes les competicions, 15 d'ells a LaLiga i 5 a la UEFA Champions League. Durant aquests encontres, ha aconseguit anotar 2 gols i repartir 4 assistències, destacant-se especialment per la seva habilitat en el joc ofensiu. La seva influència no es limita a les xifres, ja que és un jugador clau en la construcció de l'atac i en les transicions ràpides que caracteritzen el Girona actual.

Amb 999 minuts disputats a LaLiga i 330 en competició europea, queda clar que Míchel diposita gran confiança en ell, atorgant-li un paper protagonista en l'equip. Aquest rendiment constant ha fet que diversos clubs de primer nivell de la Premier League posin especial atenció en la seva evolució, buscant avançar-se al mercat d'estiu.