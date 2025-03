L'Atlètic de Madrid es fixa en el Girona per reforçar la seva defensa

L'Atlètic de Madrid té clar que ha de reforçar la seva plantilla el pròxim estiu, i una de les prioritats del club és la incorporació d'un lateral esquerre de nivell. Diego Pablo Simeone ha assenyalat aquesta posició com una de les més febles de l'equip, especialment després de l'anada dels vuitens de final de la Champions League contra el Real Madrid, on les mancances en defensa van quedar en evidència.

Actualment, el 'Cholo' compta amb Javi Galán i Reinildo Mandava per ocupar el carril esquerre, però cap dels dos acaba de convèncer el tècnic argentí. Galán ha mostrat dificultats defensives davant rivals de primer nivell, mentre que Reinildo, encara que complidor, no suposa una millora substancial. Per això, el club blanc-i-vermell ja treballa en la recerca d'un reforç que elevi el nivell de la plantilla. I, en aquest ordre d'idees, OK Diario ha apuntat que un dels noms que més agrada és el de Miguel Gutiérrez.

| YouTube, XCatalunya

Miguel Gutiérrez, l'objectiu principal de l'Atleti

Un dels noms que més sonen al Metropolitano és el de Miguel Gutiérrez, actual lateral esquerre del Girona. Amb 23 anys, el madrileny ha demostrat ser un dels jugadors més sòlids en la seva posició a LaLiga, i el seu rendiment ha cridat l'atenció de diversos clubs d'elit. La seva capacitat per incorporar-se a l'atac, la seva precisió en la passada i la seva disciplina tàctica el converteixen en un perfil ideal per al sistema de Simeone.

L'Atlètic de Madrid ja va intentar el seu fitxatge l'estiu passat, però el Real Madrid, que encara posseeix el 50% dels drets del jugador, va bloquejar l'operació. Cal recordar que el conjunt blanc també té una opció de recompra per vuit milions d'euros, després de vendre'l al Girona el 2022 per cinc milions.

Malgrat la postura inicial del Real Madrid, l'Atlètic de Madrid tornarà a la càrrega per Gutiérrez en el pròxim mercat de fitxatges. La seva clàusula de rescissió és de 35 milions d'euros, encara que el seu valor de mercat ronda els 25 milions. Al Metropolitano confien en poder negociar una xifra menor o incloure jugadors que interessin al Girona per abaratir l'operació.

Un retorn a Madrid

De concretar-se el seu fitxatge per l'Atlètic, Miguel Gutiérrez tornaria a la seva ciutat natal, on ja va passar per les canteres del Getafe i del Real Madrid abans d'explotar al Girona. La seva evolució ha estat constant, i aquesta temporada ha sumat 30 partits en totes les competicions, amb dos gols i cinc assistències, consolidant-se com una peça clau en l'equip dirigit per Míchel.

La seva arribada a l'Atlètic reforçaria una de les zones més febles de l'equip i aportaria un perfil diferent al de Galán i Reinildo. A més, la seva experiència en competicions europees amb el Girona és un plus que el faria encaixar ràpidament en l'esquema de Simeone.