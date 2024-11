Gir inesperat del Barça amb Szczesny: Joan Laporta mou fitxa

Després d'uns mesos després d'anunciar el seu retir com a professional just en finalitzar l'Eurocopa, el porter polonès Szczesny anunciava la seva retirada del futbol després d'estar més de 15 anys a l'elit del futbol jugant per a grans clubs com el Juventus i disputant les millors competicions del panorama europeu i mundial.

Al Barça sorgia el contratemps de la lesió de gravetat de Ter Stegen pel que el polonès va ser la primera opció sobre la taula i que sens dubte el porter va acceptar malgrat haver dit públicament que es retirava per afrontar el repte i el desafiament de jugar al Barça. Ara mateix, Iñaki Peña li està guanyant la partida com a titular però al club estan tremendament satisfets amb el seu paper i professionalitat, una actitud exemplar per a la resta de companys, cosa que ha fet que des de dins del club ja es plantegin una renovació per un any més.

Szczesny, un exemple al vestidor culer

Té un caràcter fort alhora que bromista però des del club, tant els dirigents com els seus companys ressalten la seva professionalitat i ganes d'ajudar la resta, cosa que ha assegut molt bé a la part noble del club, que veuen amb bons ulls la renovació del polonès per diversos motius. Un és per veure com torna de la lesió Ter Stegen.

| F.C. Barcelona

Fins a finals del 2025 no ho tornarem a veure jugar. Una altra qüestió és el futur d'Iñaki Peña , que està rendint a gran nivell però acaba contracte fins al 2026 i cal veure si vol seguir tenint un rol secundari o prefereix buscar-se un nou desafiament on ser el porter indiscutible. És per això que al club estarien encantats de tenir 3 porters així, encara que saben que és difícil perquè els 3 volen jugar i ser importants.

Des del club parlen meravelles de Szczesny

Només fa 2 mesos que ja s'ha guanyat l'afecte de la gent, dels seus companys, de l'staff i de la directiva. Tot i no haver jugat, ha encaixat molt bé amb la filosofia del club i ha arribat a un vestidor jove però amb gana de guanyar títols.

Així declarava el director esportiu Deco sobre Szczesny en una entrevista recent: “Szczesny encara no ha jugat. El primer que va venir és aportar equilibri, competitivitat, és una persona a qui el vestidor té força afecte, ha vingut amb esperit positiu i això és important per a una dinàmica de vestuari”.

| F.C. Barcelona, YouTube, XCatalunya

"Estem contents amb el que està fent. La decisió de jugar sempre serà de l'entrenador però crec que la competitivitat a la plantilla és important. El que volem amb Szczesny és que estiguin Iñaki i ell barallant-se per jugar i que tots dos estiguin treballant i respectant-se" mútuament”, sentenciava. Sens dubte s'ha guanyat l'afecte de tot el món malgrat no haver disputat cap minut oficial amb la samarreta del FC Barcelona.