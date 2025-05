El volen des de fa temps: L'Athletic de Bilbao tindrà un fitxatge a cost 0

El mercat de fitxatges està a punt d'activar-se i alguns equips ja preparen moviments estratègics per reforçar les seves plantilles. En particular, un club històric de LaLiga està a punt de tancar un acord clau, sense necessitat de desemborsar ni un euro en traspassos.

L'Athletic Club de Bilbao sempre s'ha caracteritzat per realitzar fitxatges molt específics a causa de la seva política d'incorporar únicament jugadors nascuts o formats a Euskal Herria. Això limita el seu mercat i obliga l'equip basc a ser especialment curós i estratègic amb els seus moviments en cada finestra de fitxatges. En aquesta línia, Robert Navarro, actualment jugador del RCD Mallorca, és un objectiu que l'Athletic segueix des de fa temps i ara sembla que finalment podrien concretar-se els rumors.

L'extrem navarrès, amb passat a les categories inferiors d'equips prestigiosos com Osasuna, FC Barcelona, Mònaco i Real Sociedad, finalitza contracte al final d'aquesta temporada i encara no ha renovat el seu vincle amb el conjunt bermelló, cosa que deixa oberta la porta a la seva sortida lliure.

Futur brillant al davant

Navarro, en la seva temporada actual amb el Mallorca, ha disputat un total de 25 partits, acumulant 1.396 minuts, anotant un gol i mostrant la seva capacitat tècnica i versatilitat ofensiva, encara que el seu rendiment ha estat intermitent a causa d'algunes lesions i decisions tàctiques.

El seu historial recent revela un jugador habituat a canviar d'equip en les últimes temporades: al setembre de 2023 va deixar la Real Sociedad per incorporar-se al Cadis CF; posteriorment, a l'estiu de 2024 va signar amb el Mallorca per un cost de només 850 mil euros. Ara, el seu valor estimat ronda els 6 milions d'euros.

Futur obert i declaracions clau

Robert Navarro s'ha mantingut caut davant les preguntes sobre el seu futur, però no amaga que valora diferents opcions per continuar la seva carrera. En una entrevista recent va expressar la seva satisfacció a Mallorca, encara que va deixar clar que encara no ha pres una decisió definitiva: "Estic gaudint aquí i centrat a guanyar partits. A final de temporada decidiré, perquè tinc la possibilitat de quedar-me, però també vull avaluar altres oportunitats", va indicar Navarro a MARCA.

D'altra banda, Pablo Ortells, director esportiu del Mallorca, ha confirmat que existia un acord clar amb el jugador: signar per una temporada per després reavaluar el seu futur amb llibertat total per triar destí. "Ens semblava bé que vingués un any, ajudés l'equip i després decidís lliurement. Estarem encantats que segueixi, però sabem que probablement tingui més ofertes", va assenyalar Ortells recentment.

Actualment, Robert Navarro està recuperant-se d'una lesió a l'adductor. Aquesta lesió l'ha mantingut fora dels terrenys de joc durant algunes setmanes, però des de Bilbao estan convençuts que és una molèstia menor que no afectarà a llarg termini.